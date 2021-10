Floriana Secondi, la storia che nessuno sapeva: “…con Teo Mammucari”

Floriana Secondi, senza peli sulla lingua, rivela un particolare interessante che riguarda Teo Mammuccari.

Floriana Secondi è un personaggio televisivo di Roma classe 1977. Alle spalle un’infanzia difficile con un’adolescenza che l’ha vista fare l’animatrice nei villaggi turistici e la cameriera nei ristoranti per guadagnare qualcosa. Tutto cambia nel 2003 quando partecipa e vince la terza edizione del Grande Fratello. Da quel momento attira l’attenzione su di sé grazie al suo modo di essere, alla sua schiettezza ed alla sua ironia, qualità che ancora oggi la rappresentano.

Inviata in varie trasmissioni, nel 2004 partecipa a La Fattoria. Spesso, ancora oggi, la troviamo nei salotti di Barbara D’Urso nel ruolo di opinionista per commentare fatti di cronaca rosa. Inoltre, dal 2013 gestisce lo Stork, un locale a Milano Marittima, possiede dei negozi e gestisce degli stabilimenti balneari.

Floriana Secondi rivela il flirt con Teo Mammuccari

Floriana Secondi è al centro del gossip dopo la rivelazione fatta e dove ha parlato di un flirt con Teo Mammuccari. Una lunga e grande amicizia che, però, una sera si è trasformata in qualcosa in più. I due si sono frequentati per un certo periodo, ma tra di loro non è nata una vera e propria storia d’amore, infatti la stessa Floriana lo definisce un flirt.

Una notizia che, da una parte, ha stupito, ma dall’altra neanche più di tanto perché d’altronde non è una novità il fatto che Teo Mammuccari si sia accompagnato spesso a donne dello spettacolo. Ad esempio è stato al fianco di Ilenia Pastorelli, altra ex gieffina, di Samantha De Grenet e di Aida Yespica fino alla relazione con Thais Souza Wiggers che l’ha reso padre di Julia.

Teo Mammuccari non ha commentato il flirt che ha vissuto con Floriana Secondi, ma quello che il pubblico ora è curioso di sapere è se i due sono rimasti amici o se dopo il flirt anche l’amicizia è finita?

Floriana Secondi è fidanzata?

Dall’ex compagno Mirko Fantini, Floriana Secondi ha avuto un figlio, Domiziano che oggi ha 13 anni. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, da sette anni è felice al fianco di un architetto di nome Angelo. La coppia è molto riservata sui social network infatti non pubblicano mai foto insieme.

La Secondi si dichiara molto innamorata e parlando di lui afferma: “E’ molto pacato, quando litighiamo urlo da sola. E’ più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra di noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me”.