“In fin di vita…”: Stefano Bettarini, dalla separazione al dramma

Dopo la separazione, un altro evento ha scosso la vita di Stefano Bettarini che sentendo le parole “In fin di vita…” si è sentito morire.

Stefano Bettarini è un ex calciatore di Forlì, classe 1972, senza dubbio uno dei personaggi più noti nel mondo sportivo con alle spalle una carriera da difensore che lo ha portato a militare in diverse squadre di calcio come Cagliari, Fiorentina, Bologna, Venezia fino alla Sampdoria ed al Parma. A 33 anni la decisione di ritirarsi dal mondo del calcio, nonostante la giovane età e da quel momento per Bettarini si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. Inviato de La Talpa, nel 2016 raggiunge il quarto posto partecipando al Grande Fratello Vip.

Invece, nel 2018 è tra i concorrenti di Temptation Island Vip al fianco della fidanzata Nicoletta Larini e nel 2019 arriva in semifinale all’Isola dei Famosi. Inoltre, nel 2020 torna nella casa del Grande Fratello Vip dove rimarrà, però, solo tre giorni a seguito di una squalifica per bestemmia. Dal 1998 al 2004 è stato sposato con Simona Ventura che lo ha reso padre di Niccolò (1998) e di Giacomo (2000).

Il forte dolore vissuto da Stefano Bettarini

Stefano Bettarini è sempre apparso un uomo sicuro di sé, forte ed in grado di controllare ogni situazione. D’altronde ha alle spalle un passato da calciatore ed ha imparato ad affrontare gli ostacoli più tosti. Tuttavia, un evento ha cambiato la sua vita. Bettarini è sempre stato un papà molto presente nonostante la separazione da Simona Ventura.

Per questo motivo, nel 2018, ha vissuto momenti difficili quando: “Un amico di mio figlio è venuto a suonare il campanello: guarda Stefano, tuo figlio è grave, è in fin di vita, l’hanno accoltellato all’uscita di un locale”. L’ex calciatore si è sentito morire e soprattutto si è sentito inerme poiché in quel momento non poteva fare nulla per proteggere il figlio Niccolò se non stargli vicino. Lui stesso ha rivelato che in quel momento ti passano mille cose per la testa.

Il pensiero dell’aggressione subita dal figlio lo ha tormentato a lungo. Niccolò Bettarini ha avuto la forza di riprendersi, anche grazie all’amore della sua famiglia e pochi mesi fa è arrivata la notizia che gli aggressori sono stati finalmente condannati e la famiglia Bettarini – Ventura ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Stefano Bettarini e la fine del matrimonio con Simona Ventura

Quando Stefano Bettarini e Simona Ventura si sono fidanzati hanno attirato l’attenzione poiché erano un giovane calciatore ed una bella conduttrice televisiva. Una coppia che ha fatto parlare, ma che ha superato i rumors grazie al loro amore. Il matrimonio è arrivato al capolinea nel 2008 con il divorzio definitivo anche se la coppia si è separata nel 2004.

Tuttavia, i due sono rimasti in ottimi rapporti anche per il bene dei figli e sono una bella famiglia allargata. La fine del loro matrimonio, però, è stata molto dolorosa per Bettarini che afferma: “Tra di noi c’è stata una bellissima storia d’amore, il nostro era un sentimento vero”.