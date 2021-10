Luca Marin, la difficile separazione con Federica Pellegrini: “L’ho beccata a letto con…”

A parlare è Luca Marin, l’ex nuotatore della nazionale italiana, la cui vecchia storia con Federica Pellegrini è destinata a far discutere nuovamente social e tabloid. Ma questa volta l’atleta fa una rivelazione inedita e dai dettagli bollenti.

Ma chi è Luca Marin? Cerchiamo di conoscere meglio il protagonista della nostra vicenda.

Ragazzo siciliano, nato a Vittoria nel 1986, ha mosso i suoi primi passi “acquatici” nella piscina “Nannino Terranova” della sua città, guidato dall’allenatore italo-albanese Gjon Shyti. Il vero battesimo della sua carriera arriva però a 15 anni, quando partecipa nel 2001 agli Europei giovanili. Due anni dopo partecipa agli Europei Junior e nel 2004 arriva la prima vera gioia, il secondo posto nei 400 misti agli Europei. Annata intensissima, quella, perchè vede Luca doppiamente impegnato ai Giochi Olimpici di Atene e agli Europei in vasca corta.

Nel 2007 ottiene il terzo posto nella finale dei 400 misti nei Mondiali di Melbourne e un anno più tardi, ottiene la medaglia d’argento ai Campionati Europei di Eindhoven. Arriva quinto a Pechino 2008. Nel 2018 l’annuncio del ritiro.

La brutta “sorpresa” in albergo

Era il 2011 e l’occasione erano i campionati mondiali di nuoto a Shanghai, dove tutti gli atleti della nazionale si trovavano riuniti. Una sera però una poco piacevole sorpresa attese Marin, che, aperta la camera d’albergo, trovò la sua ex Federica Pellegrini in compagnia di Filippo Magnini.

Alla vista di Marin, ovviamente, Federica Pellegrini e Filippo Magnini richiudono in fretta la porta e si rifiutano di dare spiegazioni. “Io volevo solo un confronto da persone civili – ha rivelato Marin ospite di Lorella Boccia a Rivelo – avevo capito che c’era qualcosa che non andava quando non ho trovato Federica nella sua camera”.

Eppure la storia fra Luca e Federica sembrava destinata a dipanarsi come la più classica delle love story, con tanto di Parigi a fare da dolce contorno al loro idillio. Una convivenza, quella ai piedi della Senna, durata quattro mesi e che avrebbe dovuto fare da prologo al matrimonio fra i due.

Una volta preso coscienza che la coppia era “scoppiata”, Luca Marin ha ammesso di aver attraversato davvero un cupo periodo, cercando di ritrovare se stesso e faticando molto ad accettare il tradimento della propria ex compagna.

Finalmente oggi l’ex atleta, recuperata la propria serenità, dichiara: “Non rinnego nulla del mio rapporto con Federica. Credo che dopo un determinato periodo di tempo due persone che si sono molto amate possano riuscire ad avere un rapporto normale”.