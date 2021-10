Maurizio Costanzo è malato: “una forma di malattia mentale” | Ecco cos’ha

Maurizio Costanzo confessa di soffrire di una forma di malattia mentale da quando ha iniziato a lavorare.

Maurizio Costanzo è un giornalista e conduttore televisivo di Roma, classe 1938. Quando si pensa al suo nome lo si collega subito, ovviamente, al Maurizio Costanzo Show presente sul piccolo schermo dal 1982 ed, ancora oggi, in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Certo, non è l’unica esperienza televisiva di Costanzo che troviamo anche alla conduzione di Buona Domenica dal 1985 al 1987 e dal 1996 al 2006, di Buon Pomeriggio dal 2006 al 2007 e de Il gran varietà dal 2019 al 2020 per citarne alcuni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, è stato sposato quattro volte. Nel 1963 con Lori Sammartino. Dal 1973 al 1984 con Flaminia Morandi che l’ha reso padre di Camilla (1973) e di Saverio (1975). Nel 1989 è convolato a nozze con Marta Flavi per un anno, mentre dal 1995 è sposato con Maria De Filippi che è ancora al suo fianco ed i due sono uniti più che mai.

La malattia mentale di Maurizio Costanzo

La vita privata di Maurizio Costanzo non è spesso data in pasto ai giornali di gossip. Sappiamo che il suo matrimonio con Maria De Filippi procede a gonfie vele, ma la sua quotidianità non ci è nota.

È lo stesso Costanzo a rivelare un particolare importante della sua vita: “Nel mio studio ci sono dodici schermi sintonizzati su dodici canali, riconosco che è una forma di malattia mentale”. D’altronde per il suo lavoro è importante essere sempre aggiornati su tutto. Per questo motivo, il conduttore ama studiare ed essere a conoscenza di cosa succede nel mondo ed in Italia.

È consapevole che questo suo rituale potrebbe essere visto come qualcosa di anomalo, ma d’altronde lui è abituato così e si sa, quando si ha una passione è difficile superarla o trovare una soluzione. Nonostante abbia superato gli 80 anni Costanzo dimostra di essere sempre sul pezzo.

Maurizio Costanzo torna con L’Intervista

Nel frattempo, Maurizio Costanzo è pronto per tornare con L’Intervista su Canale 5 a partire da mercoledì 20 ottobre. Un programma dove i personaggi del mondo dello spettacolo si mettono a nudo e raccontano momenti importanti della loro vita sia professionale che privata.

Atteso con ansia dal pubblico e dallo stesso Costanzo che non vede l’ora di poter tornare sul piccolo schermo. La prima puntata vedrà protagonista il cantante Gianni Morandi che tornerà a raccontarsi dopo l’incidente di questa estate che lo ha costretto a stare in ospedale per un pò di tempo a causa di gravi ustioni.