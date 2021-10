Alessia Marcuzzi, il tragico rimpianto: “…non avevo le possibilità economiche”

Quando non si hanno le possibilità economiche non si può fare ciò che si vuole, lo sa bene Alessia Marcuzzi che, per questo, ha un rimpianto.

Alessia Marcuzzi è una conduttrice di Roma classe 1972. Volto conosciuto del piccolo schermo con una carriera degna di nota alle spalle iniziata appena ventenne a Telemontecarlo fino ad arrivare alla Rai al fianco di Gigi Sabani a Il grande gioco dell’oca. Nel 1995 approda a Mediaset al timone di Colpo di fulmine diventando un volto sempre più conosciuto fino alla conduzione del Festivalbar dal 1996 al 2002.

Poi è la volta delle Iene dove torna, dopo tredici anni, nel 2018. Nel frattempo matura altre esperienze come la conduzione del Grande Fratello dal 2006 al 2015 o dell’Isola dei Famosi dal 2015 al 2019. Per quanto riguarda la sua vita privata è stata fidanzata con Simone Inzaghi che l’ha resa madre di Tommaso (2001) e con Francesco Facchinetti che l’ha resa madre di Mia (2011). Dal 2014 è sposata con Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo.

Alessia Marcuzzi ed il rimpianto del passato

Alessia Marcuzzi ama condividere i suoi pensieri con i fan tramite i social network, soprattutto quando ha importanti messaggi da dare e quando non vuol far perdere loro la speranza. Una caratteristica che la contraddistingue è l’essere curiosa: lo è da sempre, fin dalla più tenera età.

Solo che, purtroppo, quando era piccola rivela che “non avevo le possibilità economiche per fare tutto quello che posso permettermi adesso” per conoscere tutto e tutti, per soddisfare questo suo essere curiosa, ma nonostante questo continuava a sognare. “E molte delle cose che sognavo si sono avverate..da non crederci” continua la Marcuzzi raccontandosi tramite un post su Instagram.

Diventata un personaggio famoso, la Marcuzzi è riuscita a fare le esperienze che da bambina poteva solo immaginare ed ha imparato a godere di ogni minuto del suo tempo cercando di fare esperienze per arricchirsi come parlare con gli sconosciuti e conoscere le loro storie, ma al tempo stesso parlare con le persone che ama per vedere come stanno crescendo. Le sue parole sono state molto apprezzate e condivise da tutti i suoi fan e non solo.

Alessia Marcuzzi torna a Mediaset?

La scorsa estate Alessia Marcuzzi ha abbandonato Mediaset dopo anni al timone de Le Iene. Un divorzio doloroso ed inaspettato tanto che si pensava ad un suo arrivo alla Rai o a Discovery, ma ora arriva il colpo di scena.

La Marcuzzi potrebbe tornare di nuovo a Mediaset e proprio a Le Iene. A darne la notizia è il settimanale Oggi che rivela come la conduttrice abbia ricevuto un’importante proposta per tornare, ma al momento pare non abbia ancora risposto.