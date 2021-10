Dayane Mello, caos in Brasile: ecco il punto della situazione

Situazione spiacevole per Dayane Mello con grande caos in Brasile: lacrime in diretta e presunte molestie.

Dayane Mello è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Il soggiorno nella casa più spiata d’Italia non è stato semplice per la bella showgirl. In particolare, proprio mentre Dayane partecipava al reality, gli autori l’hanno informata della prematura scomparsa del fratello, morto in un incidente stradale.

Pertanto, per la Mello non è stata sicuramente un momento semplice. Quest’anno Dayane ha partecipato alla versione Brasiliana della Fattoria, “La Fazenda”. Ma, anche in questo caso, per Dayane non si è trattato di un’esperienza felice come dovrebbe essere. Andiamo infatti a vedere cosa è successo.

Ecco cosa è accaduto

La partecipazione alla Fazenda di Dayane Mello ha fatto letteralmente il giro del mondo. Questi perché, da quanto è emerso, pare che la showgirl abbia subito molestie da un cantante molto famoso. È stata la stessa Dayane ha raccontare questi momenti difficili da lei vissuti. Dal suo racconto emerge come l’uomo sia stato insistente. Infatti, in un primo momento ha cercato di baciarla ad ogni costo ma, dopo aver ricevuto ripetuti rifiuti dalla donna si è infuriato e le ha buttato addosso un secchio.

Questo avvenimento ha destato non poco clamore, ma la produzione non sembra essere intenzionata a prendere provvedimenti né tantomeno ad espellere il ragazzo dal reality. Dayane Mello, confidandosi in lacrime con l’amica e concorrente della versione brasiliana della Fattoria Aline Miniero, ha raccontato ciò che significa per lei tutta questa situazione. “Vorrei solo essere felice. Io vorrei vivere una vita normale ed essere felice di nuovo ma è così difficile dopo tutto ciò che mi è successo”.

Situazione difficile da gestire

Come accaduto nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, anche in questo caso Dayane non sembra essere intenzionata ad abbandonare il reality. La showgirl infatti sembra avere forti motivazioni per continuare il reality. Anche se Dayane è costretta a vedere ogni giorno Nego De Borel, il suo aggressore, ma che non è stato punito in alcun modo dalla produzione.

Quest’ultima, infatti pare aver preso sottogamba la situazione, non capendone la gravità. I tanti fans italiani della brasiliana, però, stanno cercando di far luce sulla vicenda, al fine che si faccia giustizia. Dal canto suo Dayane ha dimostrato di essere una donna dalla grande forza, ed anche in questa situazione lo sta dimostrando.