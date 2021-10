Ignazio Moser preoccupa i fan: il problema di salute rivelato | Ecco come sta oggi

Le parole di Ignazio Moser hanno preoccupato i suoi fan che sono in ansia per il problema di salute che ha colpito il ragazzo.

Ignazio Moser è un ex ciclista di Trento classe 1992. Figlio d’arte di Francesco Moser e nipote di Aldo, Diego ed Enzo Moser, tutti ciclisti professionisti. Ovviamente fin da piccolo ha seguito le orme del padre ed ha iniziato a fare ciclismo gareggiando nelle categorie degli Allievi e dei Juniores. Nel 2010 vince il titolo italiano nell’inseguimento individuale Juniores ai Campionati italiani di ciclismo, mentre nel 2012 conquista la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre.

Nel 2014, nonostante i successi, decide di ritirarsi per dedicarsi all’azienda vitivinicola di famiglia. Tuttavia decide di provare anche l’esperienza del mondo dello spettacolo e nel 2017 diventa opinionista per il Giro d’Italia, ma soprattutto partecipa al Grande Fratello Vip arrivando in semifinale. Nel 2021, invece, è la volta dell’Isola dei Famosi. Proprio al Grande Fratello Vip trova l’amore al fianco di Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser parla del problema di salute che lo affligge

Ignazio Moser è sempre presente sui social network e non ha problemi a condividere la sua quotidianità ed il suo rapporto con Cecilia Rodriguez, ma non ha problemi neanche a parlare dei momenti più difficili.

Proprio di recente, Moser ha fatto preoccupare i suoi fan dopo aver rivelato di soffrire di un problema di salute. L’ex ciclista è apparso visibilmente dimagrito poiché ha perso ben 10 chili nel giro di poco tempo. Problemi di salute non ben precisati che lo hanno portato, qualche settimana fa, ad allontanarsi dai social.

Le cause della sua malattia non sono ancora ben chiare. Sicuramente si tratta di un malessere dovuto ad un insieme di fattori fisici e psicologici che lo hanno costretto a prendersi una pausa. Moser ne ha approfittato per dare un consiglio al suo pubblico, ovvero quello di ascoltare il proprio corpo e la propria mente e di non sottovalutare vari sintomi, proprio come invece ha fatto lui. La cosa più importante è mettersi al primo posto.

Come procede tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono una coppia da quasi quattro anni e la ragazza argentina è sempre al suo fianco, pronta a supportarlo ed aiutarlo. I due convivono a Milano con i loro cagnolini, ma in vista c’è un trasloco in una nuova casa che li attende. Proprio in questi giorni stanno scegliendo i dettagli della nuova abitazione.

In questo difficile periodo Cecilia è la medicina migliore per Ignazio che afferma, appunto, che l’Amorterapia è la scelta migliore per sentirsi meglio.