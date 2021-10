Leonardo Bongiorno, figlio del compianto Mike: ecco cosa fa oggi

Leolino, il figlio più piccolo di Mike Bongiorno, è diventato un uomo: ecco di cosa si occupa oggi.

Leonardo Bongiorno è un ragazzo nato a Milano nel 1989, figlio di Mike Bongiorno e di Daniela Zuccoli. Fin dalla più tenera età si è avvicinato al piccolo schermo ed è apparso in due spot pubblicitari al fianco di papà Mike e di Fiorello, diventando subito un volto conosciuto dal pubblico. Un ragazzo con la testa sulle spalle che non ha avuto problemi a lasciare l’Italia, la sua famiglia e la sua vita per trasferirsi a Shangai per frequentare un master in Lingue, management e politica dopo essersi laureato. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, è felice al fianco della bella modella Sofia Hinterman, famosa a livello internazionale.

Di cosa si occupa Leonardo Bongiorno?

Mike Bongiorno ha avuto tre figli, ma quello più conosciuto è, senza dubbio, il suo Leonardo. Famoso per essere il suo Leolino, il più piccolo in casa Bongiorno. Un ragazzo che non si è mai fatto influenzare dalla fama internazionale del papà da cui ha imparato molto, ma nonostante questo ha deciso di intraprendere la sua strada.

Dopo la laurea in Economia all’Università Bocconi di Milano, ha deciso di avvicinarsi al mondo dell’imprenditoria, ma soprattutto il suo obiettivo, proprio sulle orme del papà, era quello di aiutare le persone meno fortunate e quelle più anziane. Così, insieme ai fratelli Nicolò e Michele, ha inaugurato la Fondazione Casa Allegria (in ricordo del papà).

Tuttavia c’è chi spera e pensa di poterlo vedere nel mondo televisivo. Leonardo sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto in compagnia di Gabriele Parpiglia e di Tommaso Zorzi. Ovviamente non ha specificato se si trattava di un pranzo di lavoro o se semplicemente era un incontro tra amici per passare dei momenti insieme.

Come sta Leonardo Bongiorno?

Nel marzo 2021 Leonardo Bongiorno è rimasto coinvolto in un incidente in motorino a Milano ed è stato costretto al ricovero in ospedale in seguito ad una frattura alla gamba. Una lunga riabilitazione e molta pazienza, ma alla fine è tornato in piena forma.

Ad oggi è felice al fianco della fidanzata con cui ha passato le vacanze estive in Sardegna e con cui, ogni tanto, si concede romantiche fughe in giro per l’Italia. Sta vivendo a pieno la sua vita, ma sempre portando con sé il ricordo del padre scomparso nel 2009 a Montecarlo, ma ancora oggi molto amato dal pubblico.