Francesco Totti si lascia andare alla confessione piccante: “Quando spoglio Ilary…”

Francesco Totti ed Ilary Blasi sempre più innamorati tanto che l’ex calciatore si lascia andare ad una confessione piccante.

Francesco Totti è un ex calciatore di Roma classe 1976. Una carriera come attaccante sempre alla Roma, squadra con cui ha debuttato nelle giovanili nel 1989 e che ha lasciato nel 2017 dopo la decisione di dire addio al mondo del calcio. Sempre fedele alla squadra giallorossa. Inoltre, è stato anche vicecampione d’Europa nel 2000 e Campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale Italiana.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, è stato al fianco di Maria Mazza, mentre dal 2005 è sposato con la showgirl Ilary Blasi che l’ha reso padre di Cristian (2005), Chanel (2007) ed Isabel (2016).

Francesco Totti e la confessione piccante su Ilary Blasi

Francesco Totti ed Ilary Blasi sono una delle coppie più amate e più seguite nel mondo dello spettacolo. A discapito di quanto si possa pensare, la loro storia d’amore con il tempo è andata avanti ed i due sono innamorati ed uniti più che mai. Sempre pronti a supportarsi ed a darsi una mano nei momenti di difficoltà.

Ed a quanto pare anche la passione tra Totti e la Blasi è ancora alle stesse, anche se l’ex calciatore rivela un particolare piccante sulla showgirl che nessuno si aspettava: “Ilary dorme con pigiamone e con i calzini di lana. Per spogliarla ci metto mezz’ora”. Magari la gente era convinta che Ilary fosse sempre perfetta e che in casa indossasse completini intimi, ma la realtà è un’altra.

Ilary Blasi si conferma una donna come tutte le altre donne che a casa preferiscono la comodità alla sensualità e soprattutto non amano prendere freddo. Con buona pace del marito che, ogni volta, deve perdere mezz’ora di tempo, ma che ammette che la moglie è rimasta sempre bella come il primo giorno che l’ha conosciuta.

Francesco Totti volto di Volkswagen

Dopo aver detto addio al mondo del calcio nel 2017, per Francesco Totti si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. Ovviamente già in passato gli era capitato di essere ospite in trasmissioni televisive per parlare della sua vita privata anche al fianco di Ilary Blasi, ma ora ha fatto nuove esperienze.

Nel 2020 ha preso parte a Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, reality show di Amazon Prime Video. Mentre da gennaio 2022 sarà il nuovo volto delle campagne pubblicitarie di Volkswagen soprattutto per quanto riguarda la gamma ID. Pare che abbia firmato un accordo da un milione di euro. D’altronde non è la prima volta che collabora con loro: già nel 2013, nei panni di calciatore insieme ad alcuni compagni della Roma, era stato protagonista di alcuni spot per la casa automobilistica tedesca.