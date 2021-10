Ambra Angiolini, il racconto difficile: il brutto rapporto con la cronaca nera

L’attrice e conduttrice Ambra Angiolini, che da poco si è separata con Allegri, si lascia andare ad un racconto molto pesante

Ambra Angiolini è un’ex cantante, oggi attrice e conduttrice televisiva e radiofonica. La Angiolini è nata a Roma, oggi ha 44 anni d’età e conduce la trasmissione “Le mattine” su Radio Capital, dove di recente si è lasciata andare ad un pianto liberatorio dopo il tradimento del suo ex compagno di vita Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini è un volto noto della televisione italiana fin dagli anni ’90. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale alla sua partecipazione al programma Tv “Non è la Rai“, ma il vero e proprio successo su scala nazionale arriva grazie a “T’appartengo“, una canzone che fa il giro del mondo e viene addirittura tradotta in spagnolo.

Ben presto la Angiolini spicca il salto nel mondo del cinema e abbandona la carriera musicale. Collabora con registi come Ferzan Ozpetek, Carlo Vanzina e Paolo Genevose: tra i suoi film più famosi sicuramente “Saturno contro“, “Mai Stati Uniti“, “Immaturi” e “Immaturi – Il viaggio“.

Nella sua vita privata è stata la compagna del cantante Francesco Renga, con il quale ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Di recente, invece, è stata fidanzata con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che però l’ha lasciata per un’altra donna dopo una relazione durata quattro anni, dal 2017 al 2021.

Angiolini: “Troppa cronaca nera: ricordate quella storia?”

Di recente Ambra Angiolini ha confessato il suo rapporto malsano con la cronaca nera che affolla i telegiornali della tv italiana. Sempre più spesso, infatti, quando ci sono casi di omicidi misteriosi e assassini feroci, siamo sommersi da dettagli raccapriccianti che a volte urtano la sensibilità di molte persone.

“Quando ero incinta della mia prima figlia, era il 2004, ricordo che in televisione uscì la notizia di una donna, una mamma che aveva ucciso suo figlio affogandolo dentro una vasca da bagno“, ha affermato la Angiolini con la voce tremolante. “Ricordo che quando ho saputo di questa storia ho avvertito un senso di vertigine, stavo male“.

Entrare in contatto con certe storie non fa bene all’anima delle persone sensibili come Ambra: “Certe volte avverto una sensazione di pericolo imminente, sempre dietro l’angolo. Non si può vivere così. Certi dettagli macabri non dovrebbero andare in Tv“.