Elisa Isoardi rivela il vero amore della sua vita: Non l’avete mai visto | Ecco chi è

Siete pronti a conoscere il vero amore della vita di Elisa Isoardi? È stato lui a cambiarle davvero la vita.

Elisa Isoardi è una conduttrice televisiva di Cuneo classe 1982. Nel 1998 si avvicina al mondo dello spettacolo vincendo il titolo di Miss Fragola nel famoso evento di Miss Muretto, poi è la volta di Miss Italia dove si aggiudica la fascia di Miss Cinema. Decide così di abbandonare la città natale e di trasferirsi a Roma per studiare recitazione. Inizia a fare esperienza prendendo parte a videoclip musicali come Tu no dei Gemelli Diversi ed a spot pubblicitari. Nel 2005 è l’inviata di Guarda che luna ed è la conduttrice di Italia che vai.

Nel 2008 diventa ancora più conosciuta dal pubblico perché prende il posto di Antonella Clerici in La prova del cuoco. Poi è tra i concorrenti di Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro e tra quelli de L’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dal 2014 al 2018 è stata fidanzata con Matteo Salvini.

Ecco il vero amore di Elisa Isoardi

Cinque anni insieme, al fianco di Elisa Isoardi. No, non stiamo parlando di un suo fidanzato, bensì di Zenith, il suo barboncino. Elisa deve tutto al suo cagnolino, trovato per caso nell’estate 2014.

La Isoardi stava vivendo un periodo difficile della sua vita dove si sentiva sola nella capitale così si è concessa una gita in compagnia della famiglia sulle montagne di Cuneo e là ha trovato Zenith, in un allevamento di barboncini toy. È stato amore a prima vista tanto che in canile volevano tenerlo per farlo riprodurre, ma la conduttrice si è impuntata e se l’è voluto portare a casa a tutti i costi.

Zenith ha davvero salvato la vita di Elisa Isoardi che rivela: “E’ il mio rimedio più efficace contro lo stress, il grande male del nostro secolo, tanto che ogni giorno mi impongo di stare da sola con lui per un paio di orette così ritrovo il mio equilibrio, la mia pace interiore e mi ricarico per tornare a battagliare”.

Elisa Isoardi ed il sogno di diventare mamma

Elisa Isoardi sogna di diventare mamma ed è ben consapevole del fatto che, per quanto bene possa volere a Zenith, il cagnolino non è il sostitutivo di un figlio.

La conduttrice afferma: “Gli animali non vanno umanizzati, ma rispettati”. Zenith è molto importante nella sua vita, l’ha aiutata nei momenti più difficili, ma rimarrà il suo “bambino” a quattro zampe, nell’attesa di un figlio vero e proprio.