Mara Venier l’ha fatto di nuovo: ormai per lei è un vizio

Mara Venier non perde l’occasione per farlo e dimostrare, ancora una volta, il suo valore: ormai è un vizio per lei!

Mara Venier è una conduttrice di Venezia classe 1990. Senza ombra di dubbio è uno dei volti più amati della televisione italiana. Inizia la sua carriera come attrice, salvo poi deviare sulla carriera da conduttrice televisiva alla fine degli anni ’80. Il successo arriva negli anni ’90 con la conduzione di Domenica In per ben tredici stagioni tanto che viene soprannominata la “Signora della Domenica” salvo poi tornarci di nuovo nel 2018 fino ad oggi.

La troviamo anche come conduttrice de Lo Zecchino d’Oro nel 2005 e nel 2021, opinionista all’Isola dei Famosi ed inviata a La Fattoria. Nel 2010 tiene compagnia agli italiani l’ultimo giorno dell’anno con L’anno che verrà, mentre dal 2014 al 2017 è il giudice popolare di Tu si que vales. Per quanto riguarda la sua vita privata, è mamma di Elisabetta (avuta da Francesco Ferracini) e di Paolo (avuto da Pierpaolo Capponi). Dal 1984 al 1987 è stata sposata con Jerry Calà, mentre dal 2006 è sposata con Nicola Carraro.

Il vizio di Mara Venier

Mara Venier si conferma la Regina del piccolo schermo: ogni suo programma è un successo, inutile negarlo, e viene seguito con attenzione dal pubblico. È sufficiente pensare che la sua Domenica In ha tenuto compagnia a 2.604.000 spettatori nella fascia oraria dalle 14.04 alle 14.46 la scorsa domenica raggiungendo uno share pari al 16,6%.

Un ottimo risultato considerando che si posizione direttamente alle spalle della partita di Nations League Italia – Belgio, molto seguita. Grazie alla sua sensibilità ed al suo avere sempre ospiti sulla cresta dell’onda, è in grado di far emozionare i telespettatori come è successo con il racconto di Nino D’Angelo sulla sua depressione oppure con il “segreto” di Miriam Leone che, fresca sposa, rivela di essere “innamorata” di Piero Angela. Un successo che, sicuramente, si replicherà nelle prossime domeniche.

Come procede il matrimonio tra Mara Venier e Nicola Carraro?

Per quanto riguarda la sua vita privata, Mara Venier è felice al fianco del produttore cinematografico Nicola Carraro sposato nel 2006. Con lui ha ritrovato la serenità e la loro relazione procede a gonfie vele.

Con la Venier che rivela: “Mi ha salvata da quella sensazione di incompletezza che mi faceva soffrire”. Mara è molto presente sui social network ed ama condividere la sua quotidianità con i suoi fan: non mancano scatti in compagnia del marito, ma anche scatti della sua vita di tutti i giorni o di lei che da conduttrice diventa nonna.