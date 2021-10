Vicinissima alla nonna da bambina, oggi è una leggenda della tv italiana

Siete riusciti a capire chi è la bambina nella foto? Da piccola tra le braccia della nonna, oggi è diventata una delle più importanti conduttrici tv della televisione italiana: ecco di chi si tratta

Avete riconosciuto la bambina della foto? Lì la vediamo da piccola, tra le braccia di sua nonna alla quale era molto affezionata, ma oggi è diventata una conduttrice tv, tra le più importanti e famose d’Italia, sempre presente nei palinsesti tv. Proviamo a dare qualche indizio prima di scoprire chi è.

La bambina in foto è nata nel 1965 ed oggi ha 56 anni d’età. Ha iniziato la sua carriera giovanissima, come valletta, showgirl ed inviata, finché all’inizio degli anni ’90 ha raggiunto il successo nazionale conducendo lo show televisivo “Mai dire gol”.

Sulle reti Mediaset diventa piano piano una delle conduttrici televisive più affermate in Italia: negli anni ha condotto trasmissioni famosissime come “Scherzi a parte“, “Le Iene“, “Festivalbar“, “L’Isola dei famosi” e non solo. Il suo lavoro in tv le vale anche premi e riconoscimenti importanti, come il “Telegatto” e il “Premio Regia Televisiva”.

Un ultimo indizio che riguarda la sua vita privata, è stata sposata con un famoso calciatore dal quale poi ha divorziato. Oggi ha tre figli, due nati dal suo matrimonio e un’altra adottata nel 2014. Insomma, avete capito di chi stiamo parlando?

La bambina in foto è Simona Ventura da piccola

L’avevate riconosciuta? Ebbene sì, la bimba in foto è Simona Ventura da piccola. Nella prima foto tra le braccia di sua nonna, nell’altra accanto a sua madre nel letto. Quella bambina è cresciuta e oggi il suo volto è famoso in tutta Italia.

Lei stessa, pochi giorni fa, ha pubblicato la foto da piccola con sua nonna su Instagram: “Lei era una contadina, ha visto la guerra, non dimenticherò mai le storie che mi raccontava da piccola. Probabilmente da bambina ho passato più tempo con lei che con i miei genitori“.

Attualmente, Simona Ventura conduce “Citofonare Rai 2“, in co-conduzione con l’amica Paola Perego. Di recente, nel 2021, ha condotto anche “Game of Games – Gioco Loco“, sempre sul secondo canale Rai. Il suo nome era in lizza anche per la conduzione del Festival di Sanremo 2021, ma la Ventura ha contratto il Covid-19 che non le ha permesso di prendere parte al Festival.

Ovviamente, il matrimonio a cui ci riferivamo prima è quello con il calciatore Stefano Bettarini, con il quale è separata da anni. I figli di Simona Ventura si chiamano Niccolò, Giacomo e Caterina (adottata nel 2014).