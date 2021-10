Marina La Rosa, rischia grosso: La foto è da censura

Marina La Rosa è tornata alla ribalta con il secondo posto all’Isola dei famosi, ora su pubblica una foto al limite della censura: topless in barca e una considerazione poetica sull’amore.

Marina La Rosa è un personaggio della televisione italiana, nota al pubblico per aver partecipato alla primissima edizione del reality-show Grande Fratello: era il 2000, lei aveva 23 anni e all’epoca diventò famosa per le avances a Pietro Taricone, attore poi scomparso nel 2010 in seguito ad un incidente col paracadute.

Dopo il Grande Fratello, Marina La Rosa ha posato nuda per un calendario e poi ha tentato la carriera da attrice. Studia recitazione e partecipa a diverse soap-opera e serie Tv: gli anni d’oro tra il 2003 e il 2008 la vedono spesso in televisione e nel 2006 fa anche un’esperienza da conduttrice su Italia 1 per il concorso di bellezza “Miss Muretto“, all’epoca molto in voga.

Nel 2008 Marina La Rosa rimane incinta del suo fidanzato, l’avvocato Guido Bellitti e si allontana dalle scene televisive. L’anno dopo nasce suo figlio Andrea Renato, la coppia si sposa e tre anni dopo nasce anche il secondo figlio Gabriele. Di lei non se ne sa niente per qualche anno, ma nel frattempo comincia a lavorare anche in radio e dopo un po’ torna saltuariamente in tv da opinionista per vari trasmissioni Mediaset.

L’occasione della ribalta per Marina La Rosa arriva nel 2019, quando partecipa alla quattordicesima edizione del reality-show “L’Isola dei Famosi“: si fa amare così tanto dal pubblico che arriva sino in finale, ma si qualifica seconda alle spalle di Marco Maddaloni.

Topless in barca per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha da poco pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in topless in barca, senza costume con le forme al vento. Un’immagine che – a giudicare dalle politiche del social network in tema di nudi femminili – rischia di essere a breve censurata dall’algoritmo di Instagram.

Marina La Rosa ha approfittato di questo scatto per fare una riflessione sull’amore: “A voi è mai capitato di chiedervi dove va a finire l’amore sprecato? Mi riferisco a tutto quell’amore che non ti viene ricambiato“. Per spiegare questo stato d’animo, si è inventata una metafora: “Dovremmo fare come con i cassonetti dei vestiti usati, ché chi vuole se li prende. Così anche il cassonetto dell’amore sprecato“.

Di recente su Instagram ha creato una web-serie in cui intervista i suoi ex coinquilini della casa del Grande Fratello per scoprire che fine hanno fatto i concorrenti del 2000 che da semplici sconosciuti divennero famosi in tutta Italia.