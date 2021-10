Michelle Hunziker, spunta l’uomo dentro di lei: mai vista così

Stavolta Michelle Hunziker si mostra come non l’avevamo mai vista prima! La showgirl dà sfogo alla parte sua maschile, quella che nessuno aveva ancora conosciuto.

Tutti conoscono Michelle Hunziker: showgirl, attrice, conduttrice tv, ex modella e cantante. Nata a Sorengo, nella Svizzera italiana, si trasferisce giovanissima a Milano e ben presto ottiene il successo nazionale, anche grazie al matrimonio (poi finito) con il cantante Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si erano conosciuti da giovani in una discoteca della riviera romagnola: era il ’95 e tre anni dopo si sposarono, ma il matrimonio è durato solo fino al 2002. C’erano 14 anni di differenza tra i due.

Oggi la Hunziker ha 44 anni d’età ed è fidanzata con Tommaso Trussardi, rampollo della famosa casa di moda. La coppia ha due figlie, di nome Sole (8 anni) e Celeste (6 anni), ma Michelle Hunziker è mamma anche di Aurora Ramazzotti (24 anni), figlia della precedente relazione con Eros.

In tv il suo volto è associato soprattutto a “Striscia la Notizia“, trasmissione che ha condotto per molti anni soprattutto in coppia con Ezio Greggio o Gerry Scotti. Più recentemente, invece, è stata la conduttrice del talent-show di Canale 5 chiamato “All Together Now“, di cui è stata fatta anche una versione “Kids” per bambini.

Michelle ha confessato di aver fatto parte di una setta all’inizio degli anni 2000, che l’ha completamente plagiata, al punto da rovinarle la vita e i rapporti con amici a familiari. Per fortuna nel 2006 ne è uscita definitivamente. Adesso è una donna libera, anche di giocare con l’abbigliamento…

Foto su Instagram: guardate come si è vestita

Qualche giorno fa Michelle Hunziker ha pubblicato una serie di foto su Instagram che la ritraggono mentre indossa un abito elegante tipicamente maschile: pantaloni classici, camicia bianca e giacca. Una versione che lei definisce “business casual“, nella quale forse non l’avevamo mai vista.

Alla foto seguono anche i ringraziamenti per la make-up artist Laura Barenghi e la stylist Susanna Ausone: sono loro le due donne si occupano di curare l’immagine della Hunziker sui social e in Tv. E sono loro che hanno curato il nuovo look di Michelle Hunziker anche per questa l’occasione.

Michelle Hunziker è sempre stata una donna simpatica al grande pubblico, in grado di abbinare alla sua evidente bellezza anche tanto divertimento e personalità. Insomma, siamo abituati a vederla fuori dai panni tipicamente femminili, ma così non si era ancora vista: stavolta Michelle sembra proprio aver trovato “l’uomo” che c’è dentro di lei.