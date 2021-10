Miriana Trevisan, la tragica perdita: il dramma devastante

Miriana Trevisan è una mamma sempre presente, ma purtroppo nel suo passato c’è un evento molto triste che l’ha cambiata.

Miriana Trevisan è una showgirl di Napoli classe 1972. Ha esordito nel famoso programma Non è la Rai dal 1991 al 1993 per poi arrivare a programmi molto seguiti come Striscia la notizia, La Corrida, Pressing e soprattutto La ruota della fortuna per ben cinque stagioni. È passata poi alla conduzione di Coriandoli, Stasera Circo e Vivere meglio fino ad arrivare alla fiction Carabinieri ed al mondo del teatro con Uomini sull’orlo di una crisi di nervi.

Nel 2007 la troviamo tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi dove arriva quarta. Una ragazza dalle mille risorse che nel 2013 pubblica il libro per bambini Le fiabe colorate di Miriana e nel 2019 il suo primo romanzo La donna bonsai. Nel 2021 entra nella casa del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2003 al 2013 è stata sposata con il cantante Pago che l’ha resa madre di Nicola (2009).

L’aborto di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan ha affrontato un periodo davvero difficile nella sua vita. Come sappiamo, oggi è una mamma felice di Nicola, nato nel 2009 dal suo matrimonio con Pago. Tuttavia, non sempre è andata per il verso giusto.

Prima della nascita del figlio, infatti, la Trevisan ha subito un aborto. Lei e Pago avevano deciso di avere un figlio e Miriana è rimasta subito incinta. Ovviamente era molto felice soprattutto perché, 15 anni prima, dopo un intervento le era stato detto che avrebbe fatto fatica ad avere figli. Invece così non è stato.

Tuttavia, il bambino non è mai arrivato: Miriana si trovava in Sardegna in compagnia della suocera quando ha abortito. A causa di un distacco della placenta ha subito panico, emorragia e raschiamento. Inutile dirlo, era molto triste e sotto shock tanto che le si era abbassata la vista. Due mesi dopo la Trevisan e Pago hanno deciso di riprovarci ed è rimasta subito incinta di Nicola. Dopo i primi tre mesi di gravidanza a rischio, è riuscita ad ottenere questo dono del cielo, un bambino unico che oggi è un ragazzino.

Miriana Trevisan aspetta il parere di Nicola

Proprio perché Nicola è una parte importante della vita di Miriana Trevisan, la showgirl vuole confrontarsi con il figlio sul suo flirt con Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani. I due sono sempre più uniti e vicini nella casa del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, la Trevisan ha spiegato che ha un patto con il figlio: “Se conosco una persona che mi interessa sul serio, io e lui ci dobbiamo parlare e lui mi deve dire se gli piace o meno“.