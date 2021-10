Paolo Bonolis, il retroscena sul lutto distruttivo: la triste confessione

Paolo Bonolis ha dovuto dire addio a suo padre, ma c’è un episodio triste ed emozionante in grado di attirare l’attenzione.

Paolo Bonolis è un conduttore televisivo di Roma classe 1961. Senza ombra di dubbio, è uno dei più grandi presentatori della tv italiana. La sua carriera è iniziata negli anni ’80 con la conduzione di programmi per bambini come 3, 2, 1…contatto! O Bim Bum Bam che gli ha regalato la popolarità. Successivamente la sua carriera è andata avanti tra la Rai e Mediaset dove lo troviamo a capo di programmi televisivi come Beato tra le donne, Tira & Molla, I Cervelloni, Ciao Darwin, Affari tuoi, Chi ha incastrato Peter Pan?, Domenica In, Avanti un altro ed Il senso della vita.

Bonolis, inoltre, è stato presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dal 1983 al 1988 è stato sposato con Diane Zoeller che l’ha reso padre di Stefano e di Martina, mentre dal 2002 è sposato con Sonia Bruganelli da cui ha avuto Silvia, Davide ed Adele.

L’addio di Paolo Bonolis al padre

Dire addio al proprio padre è sempre un momento triste nella vita di ogni persona, lo è stato anche per Paolo Bonolis che, però, ha anche un racconto da pelle d’oca che magari viene sottovalutato da chi non crede a queste cose, ma che in realtà è molto importante e fa emozionare.

Nel periodo in cui il padre stava male ed era ricoverato in ospedale, anche Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis, si trovava in ospedale in attesa di partorire. Bonolis racconta che: “Mio padre era in ospedale, stava male, e mi disse quando nascerà la bambina, se io non posso porta a Sonia un mazzo di rose bianche”. Fin qui nulla di male. Quando Silvia è nata, il papà di Bonolis era morto, ma per alcuni problemi di salute della bambina, il conduttore si era dimenticato della promessa fatta alla figura paterna.

Tornati a casa, nel mese di maggio, Bonolis e la moglie erano abituati a vedere delle rose rosse su un vaso in terrazza. Ebbene, quell’anno le rose erano bianche. Il conduttore rivela: “Chiesi al giardiniere, il quale ci disse che era una cosa impossibile ed infatti la volta successiva tornarono a fiorire rosse. Una cosa che per me rimane pazzesca”.

Come procede tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli?

Di recente si era parlato di una possibile crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, sua moglie da oltre vent’anni. In realtà, i due sono ancora una coppia e sono uniti ed affiatati più che mai tanto che oltre marito e moglie, si considerano anche migliori amici.

La Bruganelli ricorda come Bonolis le abbia dato la forza al momento della nascita di Silvia e come sia rimasto sempre al suo fianco, pronta a supportarla. Ancora oggi non le fa mancare il suo supporto e per questo motivo segue il Grande Fratello Vip dove la moglie è opinionista.