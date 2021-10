Costanza Caracciolo la dura battaglia contro il tumore: il gesto estremo

Costanza Caracciolo non si tira indietro e continua la sua lotta contro il tumore.

Costanza Caracciolo è una showgirl di Lentini classe 1990, figlia di Salvatore e di Stefania. Fin dalla più tenera età frequenta la scuola di danza. Dopo il diploma al Liceo Classico, partecipa al programma Veline vincendo e diventando la velina bionda di Striscia la Notizia per quattro edizioni al fianco di Federica Nargi. Insieme alla Nargi fa diverse esperienze come la conduzione de Le nuove mostre o il debutto nel film Capitan Basilico 2 – I fantastici 4+4, ma prendono parte anche a Pechino Express.

Modella e volto di brand famosi come Yamamay, Vodafone, Kontatto, Cotril ed Acque&Sapone, nel 2014 diventa parte del cast di Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. La troviamo tra i concorrenti di Si può fare! ed in Fatti unici, spin off di Made in Sud. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2019 è sposata con l’ex calciatore Christian Vieri che l’ha resa madre di Stella (2019) ed Isabel (2020).

La lotta di Costanza Caracciolo contro il tumore

Costanza Caracciolo è da sempre molto attenta ai temi di attualità. Sui social network, dove è molto seguita, condivide momenti della sua quotidianità, ma cerca anche di sensibilizzare i suoi follower su argomenti importanti.

L’ex velina ha voluto ricordare la Giornata Mondiale della lotta contro il tumore al seno e, soprattutto, sensibilizzare alla prevenzione che, a suo parere, è la cosa più importante. Spesso si è portati a pensare che tutto vada per il meglio e così, per pigrizia o per altri impegni, si tende a saltare i consueti controlli. Ma la Caracciolo vuole che questo non succeda.

Costanza afferma che: “Contro il tumore al seno sappiamo tutte che la prevenzione è la principale arma, in ogni fase della vita, ma le domande ed i dubbi sono sempre tanti. Per questo sono contenta di poterne discutere su Instagram”. Non è la prima volta che lotta contro il tumore al seno: lo scorso anno ha preso parte al festival Sorrisi in Rosa dove narrava dei podcast insieme a Giusy Buscemi.

Come procede la storia tra Costanza Caracciolo e Christian Vieri?

La storia d’amore tra Costanza Caracciolo e Christian Vieri procede a gonfie vele. I due sono innamorati più che mai con l’ex calciatore che, grazie a Costanza, ha messo la testa a posto ed ha deciso di crearsi una famiglia. La coppia passa insieme le giornate in compagnia delle bambine.

L’ex velina si sta dedicando completamente alla sua famiglia dandole la priorità tanto che sogna di poter dare un fratellino alle sue due bambine. Un sogno che spera di poter far diventare presto realtà in modo tale che i suoi figli possano crescere insieme con poca differenza d’età. Christian Vieri sarà d’accordo?