Elisabetta Canalis, il lutto che l’ha distrutta: “È venuto a mancare improvvisamente”

Elisabetta Canalis si è confessata a Domenica In ed ha raccontato con commozione un’esperienza che le ha cambiato la vita, un lutto improvviso che l’ha distrutta emotivamente.

Elisabetta Canalis è una modella, showgirl e attrice italiana, nata a Sassari. Oggi ha 43 anni d’età, è sposata, ha una figlia e vive a Los Angeles, California, negli Stati Uniti d’America, insieme a suo marito e alla sua bambina di 6 anni. Torna in Italia solo per lavoro ed è la conduttrice di “Vite da copertina – Tutta la verità su…“, programma in onda su Tv8.

La carriera di Elisabetta Canalis nel mondo dello show-business inizia nei primi anni 2000 quando, in coppia con Maddalena Corvaglia, diventa una delle veline più amate di sempre nella storia di “Striscia la Notizia“. La notorietà le consente di fare carriera, ma non solo: proprio in quegli anni conosce il calciatore Christian Vieri, che contribuisce ad accrescerne la fama in Italia.

Negli anni la Canalis partecipa a diversi programmi televisivi sulle reti Mediaset, anche nel ruolo di conduttrice, e compie anche alcune esperienze da attrice al cinema e in Tv: molti si ricordano di lei per aver sostituito la Hunziker in coppia con Fabio De Luigi nella serie “Love Bugs“. Ben presto, però, conosce l’America e si trasferisce ad Hollywood per stare con il suo nuovo fidanzato, nientepopodimeno che George Clooney.

Oggi, invece, la Canalis è sposata con Brian Perri, italo-americano di professione chirurgo: il matrimonio va avanti ormai da sette anni e la coppia ha avuto una figlia che si chiama Skyler Eva. Qualche anno fa, però, un episodio ha sconvolto la vita familiare della donna.

La morte improvvisa del padre della Canalis

È stata proprio Elisabetta Canalis a raccontare questo episodio in pubblico, durante un’ospitata alla trasmissione “Domenica In“, su Rai 1. La Canalis ha raccontato della morte di suo padre, di come sia avvenuta, e di come il lutto le abbia cambiato la vita.

Erano le vacanze di Natale a cavallo tra il dicembre 2016 e il gennaio del 2017, e Cesare Canalis, padre di Elisabetta, si era recato a Los Angeles per trascorrere le festività in compagnia di sua figlia. Tutto sembrava andare per il meglio, quando un ictus improvviso se l’è portato via.

A nulla è valsa la corsa in ospedale, eppure la Canalis descritto quei momenti come decisivi nel rapporto con suo padre: “Lui era un uomo d’altri tempi, ha visto la guerra. So che mi amava, ma quando ero piccola lui non era sempre in grado di esprimere le sue emozioni nei miei confronti. Vederlo sul letto di morte, vederlo fragile, mi ha aiutato a capirlo un po’ di più“.

Cesare Canalis se n’è andato così, improvvisamente: “Ricorderò per sempre i nostri ultimi momenti insieme – ha detto Elisabetta – Mi sono stesa sul letto con lui finché non è andato via. Questa cosa ci ha unito moltissimo“.