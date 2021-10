Francesco Oppini dilaniato dal lutto: “…Ovunque tu sia”

La vita dell’opinionista sportivo Francesco Oppini distrutta da un episodio sconvolgente: la morte improvvisa della persone che amava di più. Un lutto che il figlio di Alba Parietti ci tiene a ricordare ogni anno.

Francesco Oppini è un famoso opinionista sportivo, tifosissimo della Juventus, ospite dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Per chi non lo conoscesse, Oppini è il figlio della ben più nota Alba Parietti, conduttrice ed opinionista televisiva, e dell’ex attore e cantante Franco Oppini (la coppia si è separata nel 1990).

Francesco Oppini è diventato gradualmente un volto noto della televisione italiana soprattutto grazie alla sua presenza fissa, in qualità di opinionista e telecronista sportivo, alla trasmissione “Diretta stadio… ed è subito goal!“, in onda tutte le settimane su 7 Gold, dove commenta le partite e i risultati della Juve.

Più di recente, Oppini era riuscito a ritagliarsi un ruolo su Mediaset Infinity, la piattaforma web di Cologno Monzese, diventando il conduttore della nuova trasmissione “Panchinari“, in onda il mercoledì sera in occasione delle partite di UEFA Champions League: tuttavia, dopo solo due puntate il programma televisivo è stato cancellato dai palinsesti, probabilmente per motivi legati agli ascolti troppo bassi.

Oggi Oppini ha 39 anni d’età ed è fidanzato con Cristina Tomasini, ragazza di 37 anni che lavora nel settore dell’automotive e non è una donna di spettacolo. In passato, Francesco Oppini aveva avuto anche altre relazioni importanti, come quella con Francesca Gottardi, durata sette anni. C’è un’altra donna, però, che resterà per sempre nel cuore del figlio di Alba Parietti: si chiamava Luana, e questa è la sua storia.

Luana, l’ex fidanzata di Oppini morta in un incidente

Quando Francesco Oppini era ancora solo un ragazzo, aveva una relazione con una donna di nome Luana, alla quale sia lui che la sua famiglia erano molto affezionati. Purtroppo, però, nel 2006 all’età di soli 25 anni la povera Luana è stata vittima di un incidente automobilistico mortale che le ha tolto la vita.

Sono passati ormai 15 anni da quel giorno che ha cambiato la vita di Oppini, ma lui non ha mai dimenticato Luana e ogni anno, sui social, ci tiene a ricordare il viso di quella ragazza che gli aveva rubato il cuore. La foto di Luana qui sopra l’ha pubblicata proprio Oppini, aggiungendo un messaggio: “Ovunque tu sia, buon compleanno piccola Lù“.

La vita va avanti, oggi Francesco Oppini è felicemente fidanzato, ma il ricordo di Luana è vivo dentro di lui: “Per me sarai sempre sole, luce e sorriso. Tra di noi non esisteranno mai addii, perché sarai sempre qui nel mio cuore, ovunque tu sia“.