“Il mio corpo era già diventato violaceo”: il dramma di Raffaella Fico

Raffaella Fico ha raccontato al GF Vip un episodio sconvolgente che risale a questa estate: mentre la showgirl era in compagnia del suo nuovo fidanzato è quasi scappato il morto.

Raffaella Fico è una modella e showgirl napoletana, che ha raggiunto la fama in Italia nel 2008, con la partecipazione al reality show Grande Fratello, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Quest’anno la Fico è tornata nella casa più spiata dagli italiani, nella nuova edizione “Vip” del programma.

Originaria di Cercola, in provincia di Napoli, oggi Raffaella Fico ha 33 anni d’età e una carriera più che decennale alle spalle nel mondo dell’intrattenimento. Dopo la prima esperienza al Grande Fratello, infatti, la Fico si è lanciata nell’industria televisiva, posando nuda per un calendario e diventando inviata della trasmissione “Lucignolo“. Per diversi anni ha affiancato il conduttore Enrico Papi in qualità di valletta.

La sua vita privata è stata spesso sotto la luce dei riflettori. Ad inizio carriera confessò di aver avuto una relazione intima con il famosissimo calciatore Cristiano Ronaldo. Il suo grande amore, però, è stato un altro giocatore di calcio, l’attaccante ex Inter e Milan Mario Balotelli. La coppia ha avuto una figlia di nome Pia (9 anni), che Balotelli ha riconosciuto solo qualche anno più tardi.

Più di recente, invece, la Fico ha avuto una love story con Alessandro Moggi (figlio dell’ex direttore della Juventus), e la coppia ha persino sfiorato il matrimonio. Oggi, invece, Raffaella Fico è fidanzata con Piero Neri e proprio a proposito del suo nuovo compagno ha raccontato un episodio sconvolgente.

Il fidanzato Piero Neri stava morendo: lei l’ha salvato

Chi è Piero Neri? Imprenditore toscano di 45 anni, è il nuovo fidanzato di Raffaella Fico. Piero Neri è il figlio di un imprenditore mercantile livornese, da cui ha ereditato l’azienda di famiglia, la “Neri Group – Maritime Solutions”.

Proprio al GF Vip, la Fico ha raccontato questa storia agghiacciante che lo riguarda: “Eravamo al mare, in barca, e lui si stava facendo il bagno. Ad un certo punto mi sono accorta che qualcosa non andava: Piero si era impigliato tra le cime della nave e non riusciva più a risalire“.

“Stava annegando, ma per fortuna me ne sono accorta in tempo e gli abbiamo salvato la vita“. Una storia incredibile, confermata dallo stesso Neri: “Ero esanime, quando mi hanno tirato fuori dall’acqua il mio corpo era già diventato violaceo, ho perso i sensi“. Per fortuna, l’uomo se l’è cavata con qualche punto alla tibia e una costola rotta: sfiorata la tragedia, non è successo poi niente di grave, solo un grande spavento.