La Talpa, arriva la confessione di Paola Perego: ipotesi conduttrice?

La nota presentatrice televisiva si è resa autrice di una confessione che ha colto di sorpresa tutti i suoi fans. Ecco di che si tratta

Da poche settimane la Perego è tornata alla guida di un programma targato Rai. Insieme a lei c’è un altro volto noto della tv, cioè quello di Simona Ventura, la quale è stata scelta dalla collega per stare al suo fianco.

Le due, infatti, sono legate da un rapporto di grande amicizia, come testimoniato dalle diverse foto che entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili social. Il titolo del format corrisponde a “Citofonare Rai 2”. La sua messa in onda è prevista per tutte le domeniche mattina, a partire dalle ore 11:15 circa.

La trasmissione è stata presentata al pubblico da casa con le seguenti parole: “Due ore tra leggerezza, tradizione, informazione e divertimento. Il tutto durante il più classico degli appuntamenti delle famiglie italiane: il pranzo della domenica e il tempo che lo precede”.

La dichiarazione che tutti attendevano di Paola Perego

La splendida ex modella originaria di Monza è mamma di due figli, Giulia e Riccardo, avuti entrambi dall’unione con il suo primo marito, l’ex attaccante del Napoli e della Roma Andrea Carnevale.

Dopo il loro divorzio, arrivato nel 1997, Paola è stata per un periodo single, prima di conoscere quello che al giorno d’oggi è il suo uomo, l’agente dello spettacolo Lucio Presta. La coppia è convolata a nozze nel settembre del 2011, dopo circa un decennio di fidanzamento.

I numerosi followers della Perego hanno la prova di quanto sia unita la sua famiglia anche attraverso i social, dove la showgirl spesso condivide delle immagini in compagnia dei suoi cari. Proprio sul suo account di Instagram, recentissimamente ha deciso di rispondere alle domande più interessanti che i suoi seguaci le hanno indirizzato.

Tra le tante apparse nella sezione dedicata alle Stories, ce n’è una in particolare che ha catturato l’attenzione. Un utente infatti, ha chiesto a Paola se tornerà alla conduzione de “La Talpa”, reality show che manca dal palinsesto da anni ma che dovrebbe tornare in onda sulle reti Mediaset proprio a partire da questa stagione. La risposta della conduttrice è stata perentoria, alimentando così il desiderio da parte dei suoi fans di rivederla nuovamente alla guida del format che lei ha già diretto in passato: “Se mi chiamano corro”, ha replicato la cinquantacinquenne senza troppi giri di parole.