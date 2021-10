Roberta Morise, il lutto che l’ha devastata: “È caduto e ha battuto la testa”

Una perdita improvvisa che ha devastato Roberta Morise. La showgirl, ancora oggi, è alla ricerca di risposte.

Roberta Morise è una conduttrice ed una showgirl di Crotone classe 1986. Arriva nel mondo dello spettacolo in punta di piedi, classificandosi quinta a Miss Italia. Il vero successo lo ha ottenuto diventando la valletta de L’Eredità, programma che le ha permesso di conoscere Carlo Conti diventato, poi, suo compagno.

La troviamo anche in programmi come I Raccomandati, L’anno che verrà ed I migliori anni fino ad arrivare alla co-conduzione, al fianco di Giancarlo Magalli, de I fatti vostri.

Il lutto che ha devastato Roberta Morise

Roberta Morise ha perso il padre pochi anni fa. Un dolore che, ancora oggi, è vivo in lei e che è difficile da superare. A maggior ragione perché tutto è successo all’improvviso, quando tutto andava per il meglio.

Questa notizia l’ha devastata, la Morise racconta che: “Stava andando in bicicletta. È caduto ed ha battuto la testa. In realtà non si è mai capito bene cosa sia successo. Io comunque credo nel destino, evidentemente doveva succedere”. È convinta che qualcuno lo voleva al suo fianco nel cielo proprio perché il padre era una persona bella e buona.

Però vorrebbe capire cosa è successo in realtà. Trovare una spiegazione a questo lutto che l’ha devastata in modo improvviso. Ovviamente una spiegazione non porterà di nuovo in vita il papà, ma la potrebbe aiutare ad andare avanti.

Roberta Morise è fidanzata?

Nell’ultimo periodo, la vita privata di Roberta Morise è stata al centro delle cronache rosa. C’è chi la voleva come ultima conquista di Eros Ramazzotti, chi invece di Ignazio Boschetto de Il Volo, ma in realtà entrambi sono solo grandi amici della showgirl che, inizialmente, provava rabbia quando le veniva attribuito l’ennesimo flirt, mentre ora ha imparato a riderci sopra.

La storia d’amore che l’ha vista protagonista e che ha attirato maggiormente l’attenzione è quella che l’ha vista insieme a Carlo Conti. I due, però, si sono lasciati poiché essendo entrambi personaggi pubblici erano molto esposti e la loro vita privata ne ha risentito. La Morise e Conti sono comunque rimasti in buoni rapporti. Per quanto riguarda la vita privata attuale di Roberta non ci è dato sapere se sia fidanzata o meno, ma una cosa è certa: al momento vuole dedicarsi alla sua carriera e crescere dal punto di vista professionale, facendo diverse esperienze e facendosi conoscere sempre di più dal pubblico.