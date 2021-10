Antonella Elia, straziata per le condizioni del compagno: “Pietro è sotto ai ferri…”

Momenti difficili per Antonella Elia che ha vissuto l’operazione del compagno Pietro in diretta con i suoi fan.

Antonella Elia è una conduttrice ed una showgirl di Torino classe 1963. Diventata famosa negli anni ’90 quando si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla co-conduzione di programmi come La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, Non è la Rai, Pressing e La ruota della fortuna. Dopo è stata la volta dell’esperienza come concorrente in vari reality show come L’Isola dei Famosi nel 2012 (che l’ha vista vincitrice), Pechino Express, il Grande Fratello Vip e Temptation Island 8.

Non solo televisione, ma anche esperienze a teatro, al cinema e sul piccolo schermo come quelle in Casa Vianello, Caro Maestro e Gian Burrasca. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dopo vari tira e molla ha trovato l’amore con Pietro Delle Piane.

La preoccupazione di Antonella Elia per l’operazione del compagno

Antonella Elia tende a condividere spesso la sua quotidianità sui social network: momenti belli e spensierati, ma anche quelli un po’ più difficili. D’altronde si sa che i social ti aiutano a distrarti nei momenti complicati così la conduttrice ha deciso di affidarsi alle stories di Instagram ed ha rivelato che il compagno Pietro si trovava sotto ai ferri del dentista da un’ora e venti.

La Elia, ovviamente, era in apprensione ed agitata, ma per fortuna tutto è andato per il meglio. In quei minuti, Antonella ha potuto avere il supporto dei suoi fan che sono sempre pronti a farle compagnia e ad aiutarla nei momenti meno facili.

La confessione di Antonella Elia

Siamo abituati a vedere Antonella Elia sempre felice e sorridente, ma in realtà la sua non è stata una vita facile, ma tutt’altro. La sua infanzia è stata caratterizzata da un padre che l’ha abbandonata in tenera età, mentre la madre l’ha sempre trattata male.

Per quanto riguarda la vita privata, non è sempre stata fortunata in amore, al contrario, solo ultimamente ha trovato un po’ di pace al fianco dell’attuale compagno. Inoltre, poco fa ha rivelato un segreto del passato che nessuno si aspettava: a ventisei anni ha deciso di abortire.

All’epoca era nel pieno della sua carriera, ma purtroppo la vita non è stata generosa con lei. Da una parte la conduttrice è consapevole che è stato meglio così perché il padre era una persona con cui non sarebbe stato possibile costruire un futuro, ne tantomeno creare una famiglia, così ha deciso di abortire. Una decisione che all’epoca sembrava semplice poiché la Elia si è buttata a capofitto nella sua vita professionale, ma ad oggi se ne pente. Antonella, infatti, rivela di sentirsi incompleta e spesso si domanda come sarebbe stata la sua vita se non avesse preso questa decisione.