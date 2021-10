Bianca Atzei, dalla rottura con Max Biaggi al dramma dell’aborto: “Si è dovuto intervenire chirurgicamente”

La cantante Bianca Atzei non ha fatto nemmeno in tempo a riprendersi dalla separazione con il pilota Max Biaggi. Dopo aver trovato un nuovo amore, è stata subito costretta ad abortire.

Bianca Atzei è il nome d’arte di Veronica Atzei, cantante milanese di chiare origini sarde. Sebbene avesse già pubblicato alcune canzoni e avesse anche collezionato qualche presenza televisiva, Bianca Atzei è diventata famosa in Italia dopo la prima partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015, con la canzone “Il solo al mondo“.

Nel 2015 è stata resa nota la love story di Bianca Atzei con Max Biaggi, detto il “Corsaro”, ex pilota di Moto GP. Stando alle notizie di gossip, la loro relazione è durata per almeno due anni, tanto che la Atzei avrebbe dedicato proprio a Max Biaggi la sua canzone al Festival di Sanremo 2017, dal titolo “Ora esisti solo tu“.

Successivamente i due si sono lasciati e per la giovane cantante, che oggi ha 34 anni d’età, non dev’essere stato semplice superare la delusione amorosa. La rottura con Max ha pesato su di lei e forse anche sulla sua produzione artistica. Per fortuna, però, Bianca Atzei ha di nuovo ritrovato l’amore: si tratta di un volto abbastanza noto di Italia 1.

Oggi il suo fidanzato è Stefano Corti, comico di 36 anni ma soprattutto inviato della trasmissione “Le Iene“. Anche se la coppia è felice e i due stanno benissimo insieme, Bianca Atzei di recente ha rivelato un episodio drammatico vissuto con il suo compagno.

La cantante ha perso un figlio con Stefano Corti

La cantante si è tolto un peso di dosso quando lo ha raccontato pubblicamente sul suo profilo Instagram: “Ho abortito“. La storia è molto dolorosa, ma lei ci tiene a condividerla con il suo pubblico, perché “se ne parla ancora troppo poco“. Bianca ha rivelato di aver provato ad avere un figlio per un anno intero, senza riuscirci. E alla fine ha chiesto l’aiuto dei medici.

“Ho dovuto subire non so quante punture di ormoni e alla fine ce l’ho fatta, sono rimasta incinta. Il test di gravidanza positivo è stata l’emozione più bella di tutta la mia vita“, racconta la Atzei sui social. Purtroppo, però, è andato tutto per il verso storto: dopo alcuni mesi la gravidanza si è interrotta spontaneamente e lei è stata costretta a subire un’operazione chirurgica per completare l’aborto.

Il momento è drammatico: “Per alcune donne può essere difficile o addirittura impossibile avere un figlio. Tante donne affrontano questo dolore ogni giorno, adesso so cosa si prova“. Lei lo ha voluto raccontare quasi come a volersi liberare di tutta questa sofferenza: “Forse raccontarlo è un po’ come liberarsi da qualcosa di cui in realtà non hai nessuna colpa. Non bisogna provare vergogna, dobbiamo solo andare avanti“.