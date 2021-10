Elisatta Canalis nei guai: “Uno dei suoi ex…” | la furia del marito

Brian Perri, chirurgo italo-americano, è il marito di Elisabetta Canalis e il padre di sua figlia. L’uomo si racconta alle Iene e mostra un pizzico di gelosia nel raccontare un episodio su un ex della Canalis

Elisabetta Canalis è sposata con Brian Perri, 53 anni, americano di origini italiane. La coppia è andata a nozze nel settembre del 2014, con un pomposo matrimonio ad Alghero, in Sardegna, terra d’origine della showgirl. Lui di professione fa il chirurgo, ma i due si sono conosciuti in vacanza, a Cabo Los Santos in Messico. Se lo chiedete ad Elisabetta, è stato Brian a fare il primo passo, ma lui nega.

Intervistato allo show-televisivo “Le Iene“, con la Canalis presente in studio in qualità di co-conduttrice, Brian Perri si è lasciato andare a dichiarazioni personali, raccontando i dettagli della sua relazione con Elisabetta. Per quanto ne sa lui, è stata lei a fare il primo passo: “Il primo giorno che ci siamo visti ci siamo baciati e siamo andati a letto, ma credetemi non per colpa mia“.

Dopo soli sei mesi, Brian le ha chiesto di sposarlo e un anno dopo il primo incontro la Canalis è rimasta incinta: la figlia è nata nel settembre del 2015, si chiama Skyler Eva Perri e oggi ha 6 anni. Lui, che un po’ parlicchia italiano grazie alle origini calabresi di suo nonno, definisce la figlia: “Il regalo più prezioso al mondo“.

Eppure quando si sono conosciuti aveva qualche titubanza: “Quando ho saputo che Elisabetta era un’attrice ero un po’ scettico, perché avevo già lavorato con delle attrici e tutte se la tiravano troppo“. Ma Brian Perri non sapeva che Elisabetta Canalis è così famosa in Italia: “L’ho scoperto dopo, me l’hanno spiegato alcuni amici“.

Brian Perri, il marito della Canalis è geloso

Anche se lui lo nega, il marito di Elisabetta Canalis ha fatto trasparire anche un pizzico di gelosia nel corso dell’intervista alle Iene. Prima gli chiedono come ha reagito quando ha saputo del calendario nuda di Elisabetta: “Forse la cosa ha infastidito più i suoi genitori. Non penso di essere geloso. Noi non ci controlliamo il telefono, non ci controlliamo le chat“.

Ma la Iena lo punzecchia e insiste: “E se poi le scrive un suo ex?“. Così Brian Perri si lascia andare alla confessione: “Beh, in realtà è già successo. Eravamo all’inizio della nostra relazione, era il giorno di Natale e uno dei suoi ex le ha scritto. Non so chi fosse“.

Cosa ha fatto quando ha trovato quel messaggio compromettente sul suo telefono? “Le ho detto: se lo fai tu, allora anche io sentirò le mie ex al telefono“, racconta ridendo. E aggiunge: “So che sembrerà una scusa, ma a volte sento le mie ex perché sono un medico e mi contattano per avere dei consigli“.