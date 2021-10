GfVip, momenti di panico nella casa: necessario l’intervento dei soccorsi

Telespettatori col fiato sospeso: una concorrente del Grande Fratello Vip si è sentita male ed ha avuto un malore. Gli inquilini sono stati costretti a chiamare aiuto ed è stato necessario l’intervento di un medico.

Panico al Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 giunto quest’anno alla sua sesta edizione nella versione VIP, che vede ospiti della casa più spiata dagli italiani personaggi e volti noti della Tv e dello spettacolo. Lo show condotto da Alfonso Signorini ha dovuto fare i conti con un problema serio, visto che qualcuno si è sentito male nella casa.

Grande Fratello Vip (Wikipedia Creative Commons)La redazione del programma non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale sull’accaduto e tutto quello che si sa, per il momento, è frutto di rumors e voci di corridoio in anteprima. Probabilmente nella prossima puntata del GF Vip venerdì 22 ottobre verrà chiarito tutto e sarà lo stesso conduttore Alfonso Signorini a fare luca sulla vicenda, che per ora rimane parzialmente avvolta nel mistero.

Quello che si sa per certo è che nella casa del Grande Fratello ad un certo punto qualcuno ha urlato: “Chiamate un dottore!“, e poco tempo dopo un’altra concorrente, Clarissa Selassiè, ha confessato: “Ci siamo spaventati per quello che è successo“. A chi si riferivano i due inquilini? Ebbene, la rivelazione è stata lanciata da Today e confermata da numerosi quotidiani e riviste: ecco chi è la concorrente che si è sentita male al Grande Fratello.

Miriana Trevisan si sente male al Grande Fratello

Si tratta di Miriana Trevisan: è lei che ha avuto un malore nella casa del Grande Fratello, nella notte tra martedì e mercoledì di questa settimana. Mentre stava salendo le scale per portare le buste della spesa si è affaticata, si è accasciata ed ha chiesto aiuto: sembra infatti che la donna avesse subito un’operazione poco tempo prima e non fosse in grado di reggere sforzi fisici eccessivi.

Non si sa ancora cosa è successo di preciso, si sa però che al GFVip sono stati costretti a chiamare il soccorso medico: un dottore si è recato nella casa per assistere Miriana Trevisan ed assicurarsi che non accadesse nulla di grava. Per fortuna la donna sembra essersi ripresa e al momento si trova ancora nella casa insieme agli altri inquilini.

Intanto, Miriana sta avendo una love story con un altro concorrente della casa, Nicola Pisu: nella love baot è scattato anche il bacio. Speriamo quindi che Miriana si rimetta presto in forma per tornare a godersi l’esperienza nella casa…