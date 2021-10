Ilary Blasi a contatto con i medici: ecco che sta succedendo

Ilary Blasi ripresa dalla sorella durante una visita medica: cosa sta succedendo alla showgirl?

Ilary Blasi è una conduttrice televisiva ed una showgirl di Roma classe 1981. Figlia di Roberto e di Daniela, debutta nel mondo dello spettacolo a soli 3 anni come protagonista dello spot Olio Cuore al fianco di Mariangela Melato. Questo è solo l’inizio poiché poi prende parte a campagne pubblicitarie come Cicciobello, Renault, Fiat, Barila, Galbusera, Findus, Balocco ed Interflora. Da adolescente si avvicina al mondo dei fotoromanzi ed a 17 anni partecipa a Miss Italia.

Il vero successo arriva nel 2001 quando è una delle Letterine di Passaparola iniziando, così, la sua carriera. La troviamo alla conduzione di Top of the Pops, Che tempo che fa, Le Iene, CD: Live fino ad arrivare al Festival di Sanremo nel 2006. Poi è la volta del Grande Fratello Vip, mentre nel 2021 la troviamo al timone dell’Isola dei Famosi e di Star in the Star. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata dal 2005 con Francesco Totti che l’ha resa madre di Cristian (2005), Chanel (2007) ed Isabel (2016).

Ilary Blasi dai medici: cosa è successo?

Dallo scorso anno, siamo sempre di più alle prese con i medici. D’altronde, prenderci cura della nostra salute è una cosa molto importante ed Ilary Blasi lo sa bene tanto che non perde l’occasione per fare accertamenti e controllare che tutto vada per il meglio.

Questa volta è toccato ai suoi occhi con la conduttrice che è andata a fare una visita oculistica ed il tutto è stato ripreso dalla sorella minore Melory che ha postato diversi video nelle sue stories di Instagram: dalla misurazione della pressione dell’occhio fino alla presa in giro amichevole dell’oculista.

Fortunatamente questo check up è andato per il meglio e non sono mancate le risate anche da parte dei follower della Blasi.

Quale sarà il prossimo lavoro di Ilary Blasi?

Ilary Blasi ha da poco terminato l’avventura con Star in the Star che, purtroppo, non ha avuto un buon riscontro da parte del pubblico che lo ha visto come una brutta copia di Tale e quale show.

Per questo motivo, Mediaset non sa ancora se ci sarà una seconda stagione o meno. Nel frattempo, la Blasi si gode la sua famiglia nell’attesa di sapere quale sarà il suo prossimo lavoro. La ritroveremo al timone dell’Isola dei Famosi oppure a La Talpa? Mediaset dovrebbe decidere in questi giorni e, soprattutto, decidere se andare avanti con L’Isola dei Famosi o puntare su altro.