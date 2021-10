Sapete chi è la fidanzata di Matteo, figlio di Andrea Bocelli? È famosissima | La conoscete sicuramente

Matteo Bocelli è noto per la sua vita professionale, ma per quanto riguarda la sua vita privata? Sicuramente la ragazza vista al suo fianco la conoscete tutti.

Matteo Bocelli è un cantante di Forte dei Marmi classe 1997. Figlio di Andrea Bocelli e di Enrica Cenzatti, è entrato nel mondo dello spettacolo grazie al suo nome d’arte. Ha debuttato con il padre sulle note di Fall on Me, canzone in inglese ed in italiano scelta come colonna sonora per Lo Schiaccianoci ed i quattro regni.

È stato anche modello per Guess al fianco di Jennifer Lopez. Da quando ha 6 anni studia pianoforte ed è vicino alla laurea al Conservatorio di Lucca, ma il suo obiettivo è quello di migliorarsi sempre di più prendendo esempio dal padre, ma al tempo stesso tracciando la sua strada. È proprio questo ciò che canta in Solo, il suo primo singolo uscito a metà settembre.

La fidanzata di Matteo Bocelli

Come il padre, anche Matteo Bocelli è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Preferisce dedicarsi alla carriera e, per questo motivo, si dichiara single, anche se forse non è proprio così.

D’altronde è un bel ragazzo, è un volto noto ed è normale che sia circondato da nomi importanti e di ragazze altrettanto belle. Questa estate è stato visto al fianco di Carolina Stramare, Miss Italia 2019, i due sono stati fotografati al mare insieme, ma il cantante ha dichiarato che la loro è semplicemente una bella amicizia.

Ma sarà davvero così? D’altronde si sa che i personaggi del mondo dello spettacolo sono spesso restii a rendere pubblica la loro vita sentimentale. Non è la prima volta che Matteo appare al fianco di belle donne, in passato le fortunate sono state Bella Hadid e Katy Perry.

Che rapporto hanno Andrea Bocelli ed il figlio Matteo?

Andrea e Matteo Bocelli sono molto uniti con il padre che è davvero orgoglioso del figlio, ma soprattutto è orgoglioso del fatto che abbia deciso di spiccare il volo da solo.

Ovviamente, Bocelli sarà sempre al suo fianco pronto a dargli consigli e ad aiutarlo, ma secondo lui è giusto che Matteo intraprenda la sua strada nella vita professionale. Eppure Matteo Bocelli, di recente, ha rivelato che ha sempre visto la figura paterna come qualcosa di inarrivabile tanto che si vergognava a cantare quando si trovava a casa sua.

In realtà, anche la sua voce non è da meno di quella del padre e finalmente ha trovato il coraggio di farsi conoscere dal mondo.