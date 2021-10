Vi ricordate Giulia Ottonello? Dopo la vittoria di “Amici” ecco com’è diventata

Appassionati di Amici al rapporto: vi ricordate Giulia Ottonello? Siete curiosi di sapere come è diventata ora?

Giulia Ottonello è nata a Genova il 30 luglio 1984. Fin dalla più tenera età ama il mondo dell’arte tanto che quando ha tre anni inizia a studiare recitazione, danza classica e soprattutto canto grazie alla spinta di mamma Laura Cappelluccio, famosa cantante lirica. A 13 anni debutta in un noto locale di Genova, ma la svolta arriva nel 2002 quando partecipa al talent show Amici e conquista la vittoria.

Dopo questa parentesi televisiva, prende parte a diversi musical come Cantando sotto la pioggia, Cats, Sette spose per sette fratelli. Partecipa al tour di Gigi D’Alessio nel 2003 dove ha anche l’opportunità di duettare con Gloria Gaynor. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, nel 2011 si è sposata salvo poi divorziare dopo un paio di anni.

Che fine ha fatto Giulia Ottonello?

La domanda che sorge spontanea è: che fine ha fatto Giulia Ottonello? Senza ombra di dubbio è stata una delle allieve più amate della storia di Amici grazie alla sua simpatia ed al suo talento che hanno conquistato il pubblico e che le hanno permesso di portare a casa una vittoria importante che le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo, ma soprattutto le ha permesso di entrare nel cuore del pubblico che, da quel momento, ha continuato a seguirla con passione.

Molto presente sui social network che per lei sono spesso una valvola di sfogo tanto che la cantante ha affermato che: “Ho trovato infinite strade sbarrate per cattiveria o indifferenza”. D’altronde si sa che il mondo dello spettacolo non è un mondo facile, soprattutto se non si hanno le giuste conoscenze o le giuste raccomandazioni. Giulia Ottonello ne è consapevole, ma nonostante questo non si perde d’animo e continua ad andare avanti per la sua strada consapevole del fatto che è molto amata ed apprezzata.

Oggi si dedica al mondo del teatro e non ha abbandonato il canto, sua grande passione, ma sul suo profilo Instagram leggiamo che oltre ad essere una cantante ed un’attrice è anche una studentessa di yoga ed un’insegnante di canto. Inoltre, solo cinque giorni fa è uscita la canzone L’ombra di un bonsai, il suo nuovo singolo dopo dieci anni di assenza dalla scena musicale e che ha ottenuto un ottimo successo rendendola felice e con i suoi fan che non vedono l’ora di poter sentire nuovi brani.