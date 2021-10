Adriana Volpe al veleno contro l’ex marito: L’ha fatto con mia figlia

Adriana Volpe si è da poco separata dal marito e non ha parole d’amore nei suoi confronti, soprattutto per quanto riguarda la figlia Giselle.

Adriana Volpe è una conduttrice televisiva di Trento classe 1973. Dopo la maturità scientifica decide di lasciare la sua città natale per trasferirsi a Roma dove inizia a lavorare come modella ed a girare l’Italia ed il mondo grazie al suo lavoro. Arriva in televisione come valletta di Scommettiamo che…? ruolo che ricopre per tre edizioni, ma il vero successo arriva con Mezzogiorno in famiglia che conduce dal 1999 al 2009 e dal 2017 al 2019 ed è anche il volto di Mattina in famiglia dal 2002 al 2009.

Nel 2018 è tra i concorrenti di Pechino Express – Avventura in Africa, mentre dal 2020 è opinionista al Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata quattro mesi con Chicco Cangini, mentre nel 2008 si è sposata con l’imprenditore svizzero Roberto Parli che l’ha resa madre di Giselle (2011).

Adriana Volpe si scaglia contro l’ex marito

Adriana Volpe non ha certo parole tenere quando parla di Roberto Parli, suo ex marito. Intervistata dal settimanale Oggi, ha raccontato di come la sua vita abbia preso una piega diversa nell’ultimo periodo proprio in seguito alla separazione dal marito.

Una separazione sofferta, ma necessaria poiché non condivideva alcune sue scelte ed ora per lui è fondamentale riuscire a trovare un equilibrio, soprattutto per il bene della loro bambina e per proteggerla da una sovraesposizione mediatica. La Volpe rivela che: “Seguo il mio cuore, tento di seguire il mio istinto materno, navigo a vista e cerco di arginare e proteggere la piccola”. Adriana ha cercato di trovare una via in comune con Roberto, ma lui andava in una direzione totalmente opposta.

Quindi per il suo bene ed il bene della figlia è arrivata a chiedere la separazione anche perché “L’ho perdonato tante volte, ma nulla è cambiato. Chiedere la separazione è stato un gesto significativo per fargli capire che se andava avanti in quel modo mi avrebbe perso”. Per lei è importante dare la priorità a Giselle ed è proprio grazie alla bambina che la Volpe ha ritrovato il sorriso, ma anche grazie agli amici di sempre ed alla sua famiglia.

Adriana Volpe ed il mondo dei social

Per Adriana Volpe è molto importante essere costantemente a contatto con i suoi fan tanto che ha un profilo Instagram molto attivo e con migliaia di follower che la seguono.

La Volpe ama renderli partecipi sempre. Ad esempio, poco prima di una puntata del Grande Fratello Vip ha chiesto se stava bene con la parrucca oppure no ed alcuni fan l’hanno paragonata, in modo simpatico, a Dora l’Esploratrice.