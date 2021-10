Ambra Angiolini, dopo Allegri ritrova l’amore: “Alla fine mi ha convinta”

Ambra Angiolini sta affrontando il dolore della separazione dal suo ex fidanzato Massimiliano Allegri. Adesso la conduttrice sembra aver finalmente ritrovato l’amore e si è convinta finalmente a lasciarsi andare.

Di recente si è parlato molto di Ambra Angiolini, l’attrice e conduttrice televisiva e radiofonica che negli ultimi anni è diventata la voce mattutina di Radio Capital. La donna è finita su tutte le riviste di gossip dopo la notizia della sua separazione con Allegri, l’allenatore della Juventus con cui ha avuto una relazione amorosa durata quattro anni.

Non è la prima volta, però, che le love story di Ambra Angiolini finiscono su tutti i giornali. Molti anni fa, infatti, aveva destato molto clamore l’annuncio della sua relazione con il famoso cantante Francesco Renga. La coppia è stata insieme per più di dieci anni ed è nata anche due figli di nome Jolanda e Leonardo. Ambra e Renga si sono poi separati definitivamente nel 2015.

Il fidanzamento con Allegri, invece, risale al 2017, ma alla fine non è durato. Sui giornali si parla di un possibile tradimento da parte di lui. Certo è che Ambra Angiolini si era mostrata emotivamente molto frastornata da questa vicenda.

In diretta durante il suo programma radiofonico “Le Mattine” la Angiolini era addirittura scoppiata in lacrime, tanto da guadagnarsi la consegna del Tapiro di “Striscia la Notizia“, non senza qualche polemica. Lentamente, però, le cose stanno ritornando alla normalità anche per lei.

Nuovo tatuaggio insieme a sua figlia Jolanda

Dopo Allegri, dunque, Ambra Angiolini ritrova l’amore: quello dei suoi figli. Nei momenti difficili, l’affetto familiare può essere la cura migliore per ritrovare la serenità e il sorriso. Jolanda Renga, figlia di Ambra e Francesco, probabilmente avrà notato un po’ di malumore negli occhi di sua madre e per questo ha deciso di tirarla su… con un tatuaggio!

Nella foto pubblicata dalla Angiolini su Instagram la si vede in compagnia di sua figlia mentre esibiscono il nuovo tatuaggio fatto insieme. Sul braccio della ragazza un volto che soffia, ma il tatuaggio si completa solo affiancando il braccio di Ambra, sul quale è disegnato un soffione che vola via.

“Alla fine mi ha convinta“, scrive Ambra riferendosi a sua figlia, a cui è venuta l’idea del tattoo. Quello del tatuaggio è “un per sempre che non si poteva rifiutare“. Un modo per soffiare via il dolore ed abbandonarsi all’amore della famiglia.