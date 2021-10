Elisa Isoardi, il racconto della furiosa lite: parole di fuoco

Nella famiglia di Elisa Isoardi non mancano i momenti di lite, ma l’ultimo è davvero importante visto che si è arrivati ad un blocco.

Elisa Isoardi è una conduttrice televisiva di Cuneo classe 1982. Nel 1998 si avvicina al mondo dello spettacolo vincendo il titolo di Miss Fragola nel famoso evento di Miss Muretto, poi è la volta di Miss Italia dove si aggiudica la fascia di Miss Cinema. Decide così di abbandonare la città natale e di trasferirsi a Roma per studiare recitazione. Inizia a fare esperienza prendendo parte a videoclip musicali come Tu no dei Gemelli Diversi ed a spot pubblicitari. Nel 2005 è l’inviata di Guarda che luna ed è la conduttrice di Italia che vai.

Nel 2008 diventa ancora più conosciuta dal pubblico perché prende il posto di Antonella Clerici in La prova del cuoco. Poi è tra i concorrenti di Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro e tra quelli de L’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dal 2014 al 2018 è stata fidanzata con Matteo Salvini.

Elisa Isoardi e la lite in famiglia

Elisa Isoardi in questi giorni si trova nel suo Piemonte e ne sta approfittando per passare dei giorni in compagnia della famiglia. E proprio con la sua famiglia è nata una lite.

Il tutto è stato documentato direttamente sulle Instagram stories della conduttrice. Mamma Irma l’ha accusata di non metterle più un like su Instagram da oltre un anno e mezzo, ma ben presto la verità è venuta a galla: la mamma ha bloccato Elisa sui social. Non ci è dato sapere se per una distrazione o se lo ha fatto apposta, ma il motivo dei like mancanti è stato proprio questo.

Superata la diatriba, la Isoardi ha fatto nuovamente la richiesta alla mamma che, però, non riusciva ad accettarla. La Signora Irma lo ha fatto apposta oppure è davvero poco avvezza alla tecnologia?

Il ritorno di Elisa Isoardi in Rai

Di recente Elisa Isoardi è tornata in Rai, ospite di CartaBianca. La conduttrice, come al solito, è riuscita ad affascinare il pubblico grazie al suo look: un tailleur elegante ed una camica con una profonda scollatura. Molti i commenti di apprezzamento che la bella Isoardi ha ricevuto anche sui suoi profili social da parte dei suoi fan e non solo.

Da parte sua, al momento, si gode momenti unici in compagnia della famiglia nell’attesa di poter tornare a mettere i mi piace al profilo Instagram della mamma.