Flavio Insinna, la rivelazione della malattia che lo ha devastato: “Tentare di vivere…”

Una malattia ha devastato Flavio Insinna che, però, ha deciso di combatterla e di tornare a vivere grazie ad un aiuto speciale.

Flavio Insinna è un attore ed un conduttore di Roma classe 1965. Figlio di Salvatore e Rossana, si diploma nel 1990 al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche ed inizia la sua carriera tra la televisione ed il teatro. Il ruolo più importante che gli ha permesso di farsi conoscere dal pubblico è stato quello di Flavio Anceschi nella fiction Carabinieri per ben cinque stagioni poi è stata la volta di Don Matteo.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, nel 2006 diventa il conduttore di Affari Tuoi mentre poi lo troviamo tra i concorrenti di Ballando con le stelle e volto de L’Eredità. Dal 2021 conduce Il pranzo è servito. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dal 2016 è fidanzata con Adriana Riccio.

La malattia che ha colpito Flavio Insinna

Flavio Insinna ha ammesso di aver avuto una malattia: si tratta della depressione. Una malattia che spesso viene sottovalutata oppure viene vista come non grave. Per questo motivo ci si vergogna a rivelare di soffirne. In realtà si tratta di un male che colpisce molte persone che vengono travolte.

Insinna stesso rivela che non voleva ammetterlo e che voleva andare avanti con la sua vita come se nulla fosse. Poi un giorno, grazie al padre, ha deciso di farsi curare: “Un po’ ne sono uscito ed un po’ no. C’è chi dice che se hai il graffio nell’anima o fai lo psicanalista o fai l’attore” rivela il conduttore.

Ma soprattutto, da tutto questo, ha imparato una lezione molto importante che vuole condividere: “La vita è tentare di vivere, non di sopravvivere”. Certo i peridi difficili e neri esistono, ma non dobbiamo permettere loro di vincere. Flavio Insinna vuol far capire che se è necessario è giusto farsi aiutare e non bisogna assolutamente vergognarsene.

Chi è la fidanzata di Flavio Insinna?

Flavio Insinna è sempre stato un personaggio molto riservato che difficilmente ha reso nota la sua vita privata. Eppure dal 2016 è fidanzato con Adriana Riccio. Ma lei chi è?

Si tratta di un’ex concorrente di Affari Tuoi che ha partecipato alla trasmissione proprio nel 2016 come concorrente del Veneto ed ha vinto 36.000 euro. In quell’occasione è scoccata la scintilla tra i due che sono, ancora oggi, inseparabili e molto uniti. Adriana ha 13 anni in meno del conduttore ed è un’atleta ed un’insegnante sportiva.