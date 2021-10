GfVip, la dichiarazione sconcertante: “Fatemi uscire”

Litigio nella casa del Grande Fratello Vip: la convivenza a volte può diventare insostenibile e c’è chi perde la testa. Dopo lo scontro in diretta uno dei concorrenti chiede di uscire

L’edizione “Vip” del Grande Fratello è giunta ormai alla sua sesta stagione. Le trasmissioni sono iniziate a metà settembre, con il solito Alfonso Signorini nei panni del conduttore televisivo, affiancato in studio dalle opinioniste Sonia Bruganelli, Adriana Volpe e le sorelle Rosella e Adriana Maria Rota. Ma è ancora presto per sapere chi vincerà il GF Vip quest’anno.

Nel frattempo gli umori all’interno della casa rischiano di saltare. Delle volte la convivenza può diventare davvero complicata, specie se nella stessa casa convivono circa venti persone ed ogni loro gesto o movimento è sotto gli occhi delle telecamere e di milioni di telespettatori ogni giorno.

Ad oggi, nella casa del Grande Fratello i concorrenti sono: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Carmen Russo (in nomination), Clarissa Selassié, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan (in nomination), Nicola Pisu, Raffaella Fico (in nomination), Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Chissà, però, che qualcuno di loro non possa abbandonare in anticipo la trasmissione perché esasperato dal clima che si è venuto a creare all’interno della casa dopo qualche screzio di troppo tra i concorrenti, che è sfociato in un vero e proprio litigio.

Scontro tra Alex e Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip

Protagonisti dell’episodio sono l’attore e modello Alex Belli (38 anni) e la cantante Katia Ricciarelli (75 anni). Cos’è successo? Il GF Vip aveva commissionato ad alcuni concorrenti il compito di scrivere una piccola canzoncina a tema Grande Fratello. Il compito è toccato, tra gli altri, proprio ad Alex: peccato, però, che la operetta non sia piaciuta a Katia Ricciarelli.

Tra i due è scoppiato un vero e proprio diverbio. La Ricciarelli contestava ad Alex il contenuto della canzone, giudicata irriguardosa nei confronti dei coinquilini. Alex Belli si è sentito così attaccato dalle parole di Katia che ha sbottato in diretta, alzando la voce e i toni della discussione.

“Se non sono libero di cantare ciò che voglio, allora fatemi uscire da qui“, grida lui, e vola anche qualche parolaccia. “Finalmente è venuto fuori il vero Alex. Ma se tu alzi la voce, io urlo ancora più di te“, gli risponde Katia. Nella casa la situazione è ormai insostenibile.