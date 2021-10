Chiara Ferragni, preoccupano le condizioni della figlia: corsa al pronto soccorso

La figlia di Chiara Ferragni e Fedez trasportata d’urgenza in ospedale per problemi respiratori: l’imprenditrice influencer racconta su Instagram il grande spavento della famiglia Ferragnez.

Chiara Ferragni è probabilmente l’influencer italiana più famosa del mondo. Imprenditrice e designer classe 1987, oggi ha 34 anni d’età ed è sposata con il rapper Fedez, nome d’arte di Federico Lucia. I due sono probabilmente la coppia più seguita d’Italia e le vicende di casa Ferragnez riempiono spesso le pagine di rotocalchi e riviste di gossip.

Fedez e Chiara Ferragni si sono sposati nel settembre del 2018 in una splendida location di Noto, in Sicilia. Ben presto è nato il loro primo figlio Leone (3 anni) e nel marzo del 2021 è nata anche la secondogenita Vittoria (7 mesi).

La coppia è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi anni, attirandosi spesso anche molte critiche per il loro comportamento appariscente sui social network e per non aver mai evitato di esporre, con essi, anche i loro bambini. Una scelta che Fedez e Chiara hanno sempre difeso.

Nel bene e nel male, i Ferragnez non hanno mai smesso di condividere la loro vita privata su Instagram. Anche ieri Chiara ha voluto esternare al pubblico quanto è successo alla sua seconda figlia Vittoria: la piccola neonata ha avuto problemi di salute e i genitori si sono spaventati a tal punto che l’hanno dovuta portare in ospedale.

Vittoria Ferragni trasportata d’urgenza in ospedale

È successo tutto in queste ore. “Nella notte la piccola Vittoria ha iniziato ad accusare problemi respiratori, aveva la febbre alta, non riusciva a dormire ed era anche un po’ disidratata“, confessa Chiara nelle sue storie Instagram, senza nascondere un filo di preoccupazione.

Immaginate lo spavento che hanno provato i suoi genitori quando si sono accorti del problema. Certamente non deve essere stato facile, ma per fortuna, alla fine, non è accaduto nulla di grave. La stessa Chiara Ferragni ci ha tenuto a rassicurare tutti i suoi followers sull’esito dei controlli effettuati in clinica, durati addirittura dieci ore.

“Non respirava bene. Siamo stati 10 ore in ospedale per fare tutti i controlli e accertamenti del caso. I medici le hanno fatto anche una flebo per idratarla. Ora per fortuna Vittoria sta bene e siamo potuti ritornare a casa“, conclude la Ferragni, che mostra le foto in compagnia della piccola bambina in ospedale, accompagnata da un simpatico peluche.