Fedez, la rabbia per il lutto che l’ha sconvolto: “…Mai abbandonarla”

Fedez non ci sta ed esprime tutta la sua rabbia per un grave lutto, ma soprattutto condivide un messaggio importante.

Fedez è un rapper di Milano classe 1989. Al quarto anno del Liceo Artistico ha deciso di abbandonare gli studi per dedicarsi alla musica. All’attivo ha brani di successo dal calibro di Vorrei ma non posto, Prima di ogni cosa, L’amore eternit, Cigno Nero, Senza Pagare per citarne alcuni fino a Mille, il tormentone di questa estate con Achille Lauro ed Orietta Berti.

Un volto molto famoso anche sul piccolo schermo tanto che ha condotto, in coppia con Mara Maionchi, Lol – Chi ride è fuori nel 2021 ed è pronto a replicare con la seconda edizione. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dopo essere stato fidanzato con Giulia Valentina ora è felice al fianco di Chiara Ferragni, sposata nel 2018 e che l’ha reso padre di Leone (2018) e di Vittoria (2021).

La rabbia di Fedez per il lutto

Fedez non ci sta ed ha voluto esprimere tutta la sua rabbia a proposito della morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra venuto a mancare il 22 ottobre 2009 mentre si trovava in detenzione. Si è tenuto il memoriale Umanità in marcia per non dimenticare Stefano, ma purtroppo Fedez non ha potuto essere presente.

Nonostante questo, ha affidato il suo sfogo ad un video pubblicato sui social network dove si è detto al fianco di Ilaria, la sorella di Cucchi, per ottenere giustizia. Il cantante nutre un’immensa ammirazione nei confronti della donna che ci sta insegnando una grande lezione, ovvero “Quando si ha una verità da difendere non bisogna mai abbandonarla, con la consapevolezza che prima o poi verrà a galla”.

Secondo Fedez è necessario che lo Stato ammetta le sue colpe poiché il suo compito è stare al fianco delle persone più deboli, mentre qui sta succedendo l’esatto contrario con i forti che si scagliano sui più deboli e scaricare le colpe è diabolico.

Il regalo di Chiara Ferragni per il compleanno di Fedez

Di recente Fedez e Chiara Ferragni hanno attirato l’attenzione del pubblico. Il cantante ha da poco compiuto gli anni e la moglie non si è mai risparmiata, ha sempre fatto il possibile per renderlo felice.

Per questo compleanno ha deciso di regalargli una cosa che ha fatto discutere: ha scelto una collana su misura realizzata dall’artista Greg Yuna. 19 pendoli ciascuno che rappresentano un momento importante della sua vita tra matrimonio, figli e musica. A far discutere non è stata la scelta del regalo, bensì il prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20.000 euro.