Francesca Cipriani, le lacrime per il doloroso addio: “Non voglio più stare qui”

Francesca Cipriani è esplosa in un pianto disperato a seguito del doloroso addio. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo

Al giorno d’oggi la nota showgirl si trova impegnata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove sta partecipando alla sesta edizione del reality dedicato ai personaggi famosi. Tuttavia, in passato, Francesca ha già partecipato al seguitissimo format di Canale 5 ed è stata proprio quell’occasione che ha segnato il suo debutto sulle reti Mediaset.

Correva l’anno 2006, quando la Cipriani ha messo per la prima volta piede nella casa più spiata d’Italia, venendo eliminata dopo appena quindici giorni di permanenza. Nonostante il poco tempo a disposizione, anche all’epoca è stata in grado di farsi notare, sia per il suo fisico avvenente che per il suo carattere esuberante e sopra le righe.

Successivamente invece, Francesca ha preso parte alle riprese di un altro reality, ovvero “La pupa e il secchione”. In quel caso, in coppia con Federico Bianco, la bella trentasettenne si è aggiudicata la vittoria finale, incrementando in tal modo ancora di più la sua già ampia notorietà.

Le lacrime strazianti di Francesca Cipriani

A differenza della prima volta in cui è entrata nella nota casa di Cinecittà, dalla quale uscì appunto dopo circa un paio di settimane, la Cipriani attualmente è in gioco da quasi due mesi. In questi giorni però, la vincitrice della prima edizione de “La pupa e il secchione” sembra che sia diventata alquanto insofferente.

Il motivo principale sarebbe la mancanza del suo fidanzato, il quale però le ha fatto una sorpresa proprio nel corso dell’ultima puntata del reality messa in onda finora. Una volta accortasi della sua presenza, Francesca gli è letteralmente saltata in braccio, tra i sorrisi divertiti degli altri coinquilini.

Quando il conduttore del programma ha esortato il ragazzo ad uscire dalla casa, alla showgirl è crollato il mondo addosso, esplodendo in un pianto straziante che nemmeno il supporto degli altri concorrenti è servito a placare: “Non voglio più stare qui”, ha esclamato la Cipriani.

Come se non bastasse, quest’ultima ha tentato di seguire l’amore della sua vita venendo però ostruita dai suoi compagni di avventura, i quali hanno fatto in modo che ragionasse. Per fortuna, dopo qualche minuto di tensione, la situazione è tornata alla normalità, con la prosperosa showgirl che dovrà attendere ancora un po’ di tempo per riabbracciare nuovamente il suo amato Alessandro.