L’amante di Mauro Icardi “uccide” Wanda Nara: “Bugie e atrocità…”

L’amante di Mauro Icardi esce allo scoperto e racconta la verità sulla sua relazione extra-coniugale con il giocatore del PSG. Durissimo attacco alla moglie Wanda Nara, accusata di aver diffuso bugie e falsità sul suo nome.

Wanda Nara e Mauro Icardi sembrano essere tornati insieme. Da qualche settimana non si parla d’altro: la coppia argentina è stata protagonista delle notizie di gossip in seguito alla notizia di un presunto tradimento da parte del calciatore del PSG. È stata la stessa Wanda Nara a rendere pubblica la vince sul suo profilo Instagram.

La notizia aveva suscitato grande clamore, specie dopo che si è venuto a sapere chi è la donna conquistata da Icardi che ha rischiato di mettere definitivamente in crisi il suo matrimonio. Si tratta di Maria Eugenia Suarez, anche conosciuta come China Suarez, modella, cantante e attrice, anche lei argentina.

La China Suarez è una donna molto famosa in argentina, già protagonista di diverse vicende simili. Ha 29 anni d’età e tre figli, avuti con due uomini diversi. In verità, la sua storia non sembra molto diversa da quella di Wanda Nara: molti ricorderanno di quando la showgirl argentina era sposata con il calciatore Maxi Lopez, con il quale ha avuto tre figli maschi, salvo poi tradirlo proprio con Icardi.

Dopo diversi attacchi su Instagram, però, la crisi sembra rientrata e stando a quanto si dice, ora Mauro Icardi è riuscito a farsi perdonare. Peccato, però, che Maria Eugenia Suarez si sia decisa a difendere la propria reputazione dalle accuse di Wanda Nara, che l’aveva di fatto accusata di essere l’unica responsabile del tradimento, assolvendo suo marito.

Maria Eugenia Suarez racconta la verità su Icardi

“Bugie e atrocità…“, così la Suarez ha definito le parole espresse da Wanda Nara nei suoi confronti. Lo ha fatto con una lunga lettera pubblicata nelle storie Instagram (ormai sparite), nella quale non ha esitato a svelare i dettagli della sua relazione extra-coniugale con Icardi.

“Non è la prima volta che mi fido di un uomo che mi dice che si sta separando, che la sua relazione è finita“, scrive la China, alludendo al fatto che Icardi l’avesse convinta che il suo matrimonio con Wanda Nara fosse giunto ormai al termine.

“Troppo facile per una donna addossare tutte le colpe a me, mi sembra di vivere un deja-vu: ancora una volta una donna attacca la reputazione di un’altra donna. Non si parla invece dell’uomo che è stato irrazionale, che ha commesso uno scivolone”. Insomma, parole forti che adesso rischiano di compromettere – di nuovo – il matrimonio tra Mauro e Wanda.