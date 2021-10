Quiz: Che genere letterario sei?

Un quiz dove poter scoprire quale genere letterario si fosse: un vero e proprio viaggio in un nuovo mondo, ecco di cosa si tratta.

Leggere libri è da sempre uno delle passioni più diffuse. Si legge per svago, per evasione, per conoscenza. Spesso, finito il libro che si stava leggendo si viene pervasi da un senso di vuoto, e ci si chiede subito: ora cosa leggerò?

A volte basta poco per poter scegliere correttamente quale libro scegliere. Per facilitare la decisione c’è un quiz per conoscere esattamente a quale genere letterario siete più affini ed aiutarvi a capire quale potrebbe essere il prossimo libro più adatto a voi.

Ecco come scoprire quale sia il genere preferito

All’interno di questo quiz, diverse sono le ipotesi finali. La prima dice che il tuo genere letterario è quello Storico: Quando leggi un romanzo, per te è fondamentale che la vicenda resti con i piedi ben saldi per terra, non è vero? Dettagli accurati, contesto fedele alla realtà e, se possibile, personaggi e fatti veramente esistiti. Un bestseller che mescola al meglio tutti questi elementi è la saga I Leoni di Sicilia di Stefania Auci, dedicato alla saga dei Florio. E, se hai già letto e amato il primo volume, non perderti il secondo romanzo della saga: L’inverno dei Leoni!

Se hai dato determinate risposte, il tuo genere letterario è Avventura e azione: “Datemi una leva ed esplorerò il mondo”: non diceva così la frase di Archimede? Per te senza dubbio calzerebbe a pennello, visto che ami i romanzi ambientati in luoghi impervi o lontani, con missioni da portare a termine e prove da superare. Di sicuro non resterai indifferente a Implacabile di Lee Child!

Le altre ipotesi

Con la terza risposta, invece, il tuo genere letterario è Giallo: Che abbia una struttura classica o più orientata verso hard boiled e noir, un romanzo non ti appassiona fino in fondo se non ruota intorno a un mistero su cui far luce, a un colpevole da smascherare o quantomeno a una situazione enigmatica da risolvere. Come delfini tra pescecani di François Morlupi potrebbe fare proprio al caso tuo!

Se le risposte corrispondono all’ultima ipotesi, il tuo genere letterario è Romantico: Se c’è una cosa che proprio non sopporti sono i libri che finiscono male. Il tuo ideale di lettura prevede una narrazione a lieto fine, possibilmente preceduta da una storia d’amore capace di rapire tanto la tua mente quanto il tuo cuore. Sai quale romanzo ti farebbe senz’altro commuovere? Un tè a Chaverton House di Alessia Gazzola!