Festival di Sanremo, le parole amare di Amadeus: “Sarà un’impresa…”

Iniziano i preparativi per la nuova edizione del Festival della canzone italiana. Dal Teatro Ariston ci sarà ancora Amadeus a condurre e presentare Sanremo 2022, ma per lui sono già cominciate le prime grane.

Stanno per iniziare le selezioni di Sanremo 2022. Come l’anno scorso, anche quest’anno il ruolo di direttore artistico del Festival, nonché quello di conduttore e presentatore delle serate, spetterà ad Amadeus. Audizioni al via dal prossimo 8 novembre, in diretta dagli studi di Rai Radio a Roma.

E quest’anno c’è anche una novità. Il Festival di Sanremo 2022 non avrà più la categoria delle “Nuove proposte“, vinta da Gaudiano l’anno scorso, che sarà invece sostituita dalla categoria “Giovani“. Tra questi, un posto spetterà di diritto al cantautore indie Simo Veludo, in qualità di vincitore del Festival di Castrocaro, mentre altri quattro concorrenti saranno pescati da Area Sanremo.

Il Festival andrà in onda dal Teatro Ariston di Sanremo, come ogni anno, dal 1 febbraio 2022 fino al 5 febbraio 2022 e, salvo nuovi intoppi, quest’anno dovrebbe tornare anche il pubblico in presenza che era mancato l’anno scorso. Sebbene stiano già circolando i nomi dei big in gara, non si sa ancora ufficialmente chi saranno i nuovi concorrenti di Sanremo.

Spetterà ovviamente ad Amadeus selezionare i cantanti in gara, ma a quanto pare la scelta più difficile riguarda proprio i cantanti Giovani. A confessarlo è stato proprio Amadeus in un’intervista.

Più di 700 candidati per Sanremo Giovani 2022

Pare infatti che quest’anno le richieste per partecipare a Sanremo 2022 da parte dei giovani siano più numerose che mai. Stando alle parole di Amadeus: “Sono più di 700 i ragazzi e le ragazze che hanno presentato richiesta per le audizioni“. Di questi, la maggioranza sono uomini e ci sono anche una sessantina di gruppi musicali.

“Sarà un’impresa…“, confessa Amadeus riferendosi alla fase delle selezioni. Tra quei settecento concorrenti, il conduttore dovrà selezionare solo 8 partecipanti finali. “Dovrò selezionare i brani più belli (tutti inediti, ndr) e questo per me è sempre un lavoro affascinante. Da oggi inizia il nostro cammino verso Sanremo 2022 e sarà un cammino fatto di musica e testi“.

Tutto pronto, dunque. In attesa di conoscere i concorrenti, un alone di mistero cela ancora i nomi della squadra dei presentatori: se la presenza di Amadeus è già stata confermata, non si sa ancora se ad affiancarlo ci sarà ancora Fiorello. Sul web circolano i nomi di possibili presentatori e pare che alla fine la scelta potrebbe ricadere su una donna: in lizza ci sono sia Simona Ventura che Alessia Marcuzzi.