Can Yaman, dopo Diletta Leotta spunta il nuovo amore: ecco chi è

Chi è la nuova fidanzata di Can Yaman? L’attore e modello turco si è lasciato con Diletta Leotta ma ha già ritrovato l’amore con una nuova ragazza: ha 29 anni ed è bellissima.

Can Yaman è probabilmente uno degli uomini più belli ed amati dalle donne italiane. Attore, modello e personaggio televisivo, è nato ad Istanbul in Turchia, ma da ragazzo ha studiato in un liceo italiano ed è per questo che conosce molto bene la nostra lingua e non solo. Di lui si dice che sappia parlare ben 5 lingue.

L’attore turco è diventato famosissimo in Italia dopo la partecipazione a “DayDreamer – Le ali del sogno“, serie televisiva turca andata in onda anche in Italia su Canale 5. La notorietà raggiunta gli ha permesso di guadagnarsi il ruolo di Sandokan nel rifacimento della serie Tv prima interpretata da Kabir Bedi.

Di Can Yaman, però, si è spesso parlato anche in riferimento alla sua vita privata. Prima di diventare famoso in Italia, si sa che aveva una relazione amorosa con Bestemsu Ozdemir, bellissima attrice turca praticamente sconosciuta nel nostro paese. Più di recente, però, Yaman è stato anche con Diletta Leotta.

La coppia è stata paparazzata in più di un’occasione, ma il fidanzamento tra Can Yaman e Diletta Leotta però sembra essere già finito. Le riviste di gossip e gli addetti ai lavori più informati hanno confermato definitivamente la rottura tra i due. Ora, però, Can Yaman ha una nuova fiamma.

La fidanzata è italiana, si chiama Maria ed ha 29 anni

La notizia, che al momento non trova ancora conferme ufficiali, è stata annunciata da Biagio D’Anelli e Alessandro Rosica, due noti esperti di gossip. Can Yaman, però, è sempre stato una persona molto riservata e dunque ci vorrà un po’ di tempo prima che esca allo scoperto.

Stando a quanto riportato, la nuova fiamma di Can Yaman si chiama Maria, ha 29 anni e viene dalla Regione Campania. I pochi che hanno avuto la fortuna di vederla garantiscono sulla sua bellezza lampante: niente a che vedere con Diletta Leotta, però, perché Maria ha i capelli neri ed è una pura bellezza mediterranea.

Relazione seria o semplice flirt? Stando alle notizie riportate, al momento non si potrebbe parlare di un vero e proprio fidanzamento. I due stanno uscendo insieme, si piacciono, si stanno frequentando ma pare che Can Yaman abbia qualcos’altro che bolle in pentola: rumors riferiscono di averlo visto in giro anche con un’altra donna, ma di lei non si sa ancora niente.