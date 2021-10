Chiara Ferragni, corsa in ospedale nella notte: si teme per le condizioni della figlia

Brutte notizie per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia è in ansia per le condizioni di salute della figlia Vittoria, trasportata d’urgenza in ospedale per la seconda volta in pochi giorni.

Non è un buon momento per i Ferragnez. La coppia più influente dei social, composta dalla designer Chiara Ferragni e dal rapper Fedez, sta affrontando le difficoltà di dover provvedere alla salute dei propri figli. È stata proprio la Ferragni a condividere quanto accaduto sul suo profilo Instagram: dunque, andiamo con ordine e capiamo che è successo.

Come tutti sanno, Federico Lucia (in arte Fedez) e Chiara Ferragni sono sposati da tre anni, anche se la loro relazione era già cominciata nel 2016, ormai cinque anni fa. Dal matrimonio tra Fedez e Chiara sono nati due figli: il più grande si chiama Leone ed ha 3 anni e mezzo, la più piccola si chiama Vittoria ed ha circa 7 mesi di vita.

Nonostante le critiche, la coppia non ha mai rinunciato a rendere pubblica la propria vita privata. Anche i figli, nel bene e nel male, sono spesso esposti alle luci dei riflettori, su Instagram, Tik Tok e gli altri social network.

Anche stavolta Chiara Ferragni ci ha tenuto a condividere quanto è successo a sua figlia Vittoria, sebbene non ci siano proprio buone notizie. La piccola neonata è stata portata d’urgenza in ospedale per la seconda volta in pochi giorni: scopriamo perché.

La figlia di Fedez e Ferragni ha un virus

Tutto è iniziato pochi giorni fa. Nella notte la piccola Vittoria, figlia di Chiara Ferragni e Fedez, ha iniziato ad accusare problemi respiratori e disidratazione. Spaventati, i genitori l’hanno portata in ospedale dove la bimba è stata sottoposta a numerosi accertamenti: gli esami clinici non avevano riportato nulla si preoccupante, così Vittoria era tornata a casa con la mamma.

Purtroppo, però, non è finita così. Oggi Chiara Ferragni ha annunciato ai circa 25 milioni di followers che la seguono su Instagram che sua figlia è stata portata di nuovo in ospedale. Come si legge nella storia, Vittoria dovrà restare qualche giorno al pronto soccorso per monitorare la situazione.

Stando al parere dei medici, Vittoria ha contratto un virus da suo fratello Leone. Nonostante la corsa in ospedale nella notte, però, pare che non sia niente di troppo grave: si tratta di un “virus molto comune del raffreddore” che però nei neonati può causare qualche problema in più. Speriamo vada tutto bene.