Emma Marrone, il duro sfogo dopo la pioggia di critiche: “…spregevoli insulti”

I telespettatori di X-Factor se la prendono con Emma Marrone. La cantante subissata di critiche su Instagram si sfoga con una lunga lettera a difesa del suo lavoro di giudice al talent-show.

Emma Marrone è una cantante di origini salentine, diventata famosa in Italia dopo aver vinto il talent-show “Amici di Maria De Filippi” nel 2010. Da allora Emma ha fatto carriera ed è diventata una delle artiste di musica pop più amate nel nostro Paese, cimentandosi anche come attrice e personaggio televisivo.

Dal 2020 Emma Marrone è anche una dei giudici del talent-show “X-Factor“, su Sky e Tv8. Il suo posto in poltrona è confermato anche per la prossima stagione di X-Factor 2021: con lei, gli altri giudici saranno Manuel Agnelli, front-man degli Afterhours, il rapper Hell Raton e il cantante Mika.

Nelle fasi di selezione, ognuno dei giudici ha dovuto scegliere alcuni concorrenti per inserirli nel proprio roster. Per quanto riguarda Emma Marrone, la sua scelta è ricaduta su Vale Lp, gIANMARIA e il gruppo musicale Le Endrigo: sarà questa, dunque, la squadra con la quale Emma affronterà le fasi Live del programma.

Peccato, però, che le sue scelte non siano riuscite a mettere d’accordo tutti. Come spesso accade, moltissimi telespettatori negli ultimi giorni hanno cominciato a lamentarsi con lei e con la produzione di Sky per come sono state svolte le fasi iniziali del programma: qualcuno, ovviamente, è rimasto fuori e i fans non lo hanno digerito.

Emma elimina Edo da X-Factor e scoppia la polemica

Più in particolare, le critiche e le lamentele ricevute da Emma Marrone riguardano la scelta fatta dalla cantante sul concorrente Edo, nome d’arte di Edoardo Braghin, eliminato alle selezioni proprio dalla Marrone. I messaggi di odio e la pioggia di critiche che le sono arrivati sul suo profilo Instagram erano talmente violenti che Emma ha deciso di rompere il silenzio e rispondere pubblicamente.

Duro sfogo: “…spregevoli insulti sotto i miei post, ma tutto ciò non ha niente a che vedere con la musica“, scrive Emma visibilmente arrabbiata. “Se proprio ci tenete a supportare un artista, il modo migliore di farlo è ascoltare le sue canzoni. Invece di insultare me, andatevi a sentire i suoi pezzi“.

Emma accusa i suoi haters di incoerenza: “Ogni scusa è buona per riempire di me*da Emma Marrone. Tutto chiaro?“. Archiviate le polemiche, la cantante si prepara ad affrontare la nuova edizione di X-Factor: prima puntata il 28 ottobre 2021.