Federica Panicucci, annunciata la data delle nozze: le parole della conduttrice

Federica Panicucci sta per sposarsi. Lei stessa ha annunciato l’imminente matrimonio con il suo attuale compagno, con cui è fidanzata da cinque anni: c’è già la data delle nozze.

Federica Panicucci è una nota conduttrice televisiva e radiofonica. Presenza fissa in tv fin dagli anni ’90, ha lavorato sia alla Rai che a Mediaset, conducendo programmi di varietà ed eventi musicali. Di recente su Canale 5 ha condotto e presentato “La partita del cuore“, evento calcistico di beneficenza che si gioca ogni anno.

Nella carriera professionale della Panicucci risaltano soprattutto la conduzione del Festivalbar, su Italia 1, che ha contribuito in maniera importante ad accrescerne la fama. Dal 2006, con la conduzione del reality-show “La pupa e il secchione”, Federica Panicucci lavora esclusivamente sulle reti Mediaset.

Anche la sua vita privata è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. Federica Panicucci è stata sposata con Mario Fargetta, un deejay molto in voga alla fine degli anni ’90. Il loro matrimonio è finito nel 2015, non prima di aver avuto due figli di nome Sofia e Mattia. Complessivamente la relazione amorosa è durata quasi vent’anni.

Da qualche anno, però, la Panicucci ha ritrovato l’amore: dal 2016 è legata sentimentalmente a Marco Bacini, imprenditore impegnato nel settore della moda e dell’abbigliamento. E ormai è solo questione di tempo prima che la coppia convoli a nozze in quello che sarà il secondo matrimonio di Federica.

Matrimonio in vista per Federica Panicucci e Marco Bacini

A rinsaldare la love story tra i due, ultimamente, è intervenuto anche un progetto imprenditoriale che Marco ha voluto condividere con Federica: la coppia, infatti, ha di recente lanciato un nuovo brand di moda. Si dice, però, che la vera passione di Marco Bacini siano le automobili.

In ogni caso, il matrimonio è vicino. È stata proprio la conduttrice a confessare la notizia alle riviste di gossip: “Ci sposiamo“, ha confessato in un’intervista a “Verissimo”, su Canale 5. “Ce lo siamo detti e vorremmo che la data del matrimonio fosse di 22, oppure nel 2022“. Il numero ventidue, infatti, ha un significato speciale per Federica Panicucci e Marco Bacini.

Proprio per questo starebbero facendo di tutto per far combaciare la data delle nozze. Potrebbe essere proprio il 22 novembre 2021, dunque, il giorno prescelto per le nozze. Per quanto riguarda la location, invece, qualcuno sussurra che la celebrazione si terrà a Forte dei Marmi, nella Toscana che è la terra d’origine della Panicucci.