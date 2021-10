Giulia De Lellis, la fuga del fidanzato: “Da sola per le strade…”

Giulia De Lellis lasciata sola dal fidanzato Carlo e non è la prima volta che capita.

Giulia De Lellis è un personaggio televisivo di Pomezia classe 1996. Dopo il diploma all’Istituto professionale di moda e di arte, arriva per lei il successo. Precisamente nel 2016 quando, appena ventenne, partecipa a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante: una storia d’amore che ha appassionato il pubblico fino al 2019 quando la ragazza ha scoperto vari tradimenti da parte del fidanzato ed ha deciso di scrivere il titolo Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! edito da Mondadori e che è stato il libro più venduto in Italia su Amazon.

Una carriera in ascesa che la vede testimonial di importanti brand e che nel 2017 l’ha vista partecipare al Grande Fratello Vip. Nel 2021 debutta come attrice al fianco di Fabio Volo in Genitori vs Influencer e conduce il reality Love Island. Per quanto riguarda la sua vita privata è stata, appunto, al fianco di Andrea Damante, di Andrea Iannone mentre ora è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta.

Giulia De Lellis abbandonata dal fidanzato: cosa è successo?

Ed è proprio Carlo Gussalli Beretta che, ogni tanto, si diverte ad abbandonare la fidanzata Giulia De Lellis per vedere come se la cava. È noto a tutti che la ragazza ha un pessimo senso dell’orientamento, lei stessa non ha mai fatto mistero di questo e spesso ha fatto dell’autoironia su questo suo difetto.

Per questo motivo il fidanzato la prende in giro e quando sono insieme in un posto nuovo fa finta di non ricordarsi come tornare in hotel o quale sia la loro camera e poi si dà alla fuga velocissimo. È successo anche in questi giorni mentre si trovavano in Egitto. Carlo scappa il più lontano possibile dalla De Lellis che non si ricorda dove è collocata la loro camera.

La stessa Giulia rivela che: “A volte mi lascia da sola per le strade, non solo in hotel..ma perché?”. Momenti che hanno fatto divertire i suoi follower con la De Lellis che, a questo punto, non ha alternative: dovrà fare pace con il suo senso dell’orientamento altrimenti rischia di perdersi in giro per il mondo mentre il fidanzato torna beato nel loro hotel.

Come procede la relazione tra Giulia De Lellis e Carlo?

Dopo la storia d’amore con Andrea Damante, per Giulia De Lellis sembrava difficile poter tornare ad amare e soprattutto a fidarsi di un uomo. Invece ha incontrato Carlo Gussalli Beretta che ha fatto breccia nel suo cuore.

I due sono andati subito a convivere per viversi al meglio ed, a parte gli scherzi che il ragazzo ogni tanto le fa, sono innamorati, uniti e felici più che mai tanto che rumors insistenti affermano che la coppia sia pronta per avere un figlio.