Martina Colombari devastata dalla malattia: le condizioni della showgirl

Martina Colombari colpita dalla malattia più temuta: come sta la showgirl?

Martina Colombari è un’attrice ed una conduttrice televisiva di Riccione classe 1975. Figlia di Maurizio e di Delfina, nel 1991 è stata eletta Miss Italia a soli 16 anni. Dopo la vittoria inizia a lavorare per Riccardo Gay Model Management che le permette di girare e farsi conoscere in tutto il mondo, lavorando per i brand più importanti, posando per calendari e diventando il volto di spot pubblicitari.

Nel 1998 è la co-conduttrice di Controcampo, mentre nel 2002 esordisce come attrice nella fiction Carabinieri ed a seguire la troviamo in Un medico in famiglia, I Cesaroni, Così fan tutte ed Il restauratore. Dopo essere stata eletta Miss Italia è stata fidanzata con Alberto Tomba, mentre dal 2004 è sposata con Alessandro Costacurta che l’ha resa madre di Achille, nato nel 2004.

Martina Colombari ha il covid: come sta?

Il periodo che stiamo vivendo è difficile per tutti, soprattutto per chi deve vedersela con il Covid. Lo sa bene Martina Colombari. La showgirl, infatti, è risultata positiva al Covid-19 nonostante fosse completamente vaccinata.

Proprio grazie alla doppia dose del vaccino, la Colombari sta vivendo il Covid in modo leggero visto che presenta solo pochi sintomi e molto lievi come un fastidioso raffreddore e la conseguente perdita di olfatto. Lei stessa ha voluto fare un importante appello ai suoi fan tramite un post pubblicato su Instagram.

In questo post rivela che se non fosse stata vaccinata probabilmente ora starebbe molto peggio e non si troverebbe a fare i conti con un semplice raffreddore. Ovviamente farà la dovuta quarantena e, per questo motivo, si è vista costretta ad annullare alcuni eventi che l’avrebbero vista protagonista, ma in fin dei conti si sa che la salute ha la priorità.

Come procede l’amore tra Martina Colombari ed Alessandro Costacurta?

A prendersi cura di Martina Colombari, in questi giorni, ci pensa il marito Billy Costacurta che, da sempre, è al suo fianco sia nei momenti belli che in quelli più brutti. D’altronde, solo pochi mesi fa, Costacurta ha perso la mamma in modo improvviso e la Colombari non lo ha mai lasciato solo.

Ovviamente la showgirl si trova in isolamento, ma rivela che: “Mio marito mi porta gentilmente il cibo, il caffè..bussando alla porta. Si prende cura di me a distanza”. Il loro amore è sempre più forte, nonostante gli anni che passano e nonostante, all’inizio della loro relazione, in pochi avrebbero scommesso sul loro amore.