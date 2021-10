Pierpaolo Pretelli, il crollo in diretta tv: lacrime a non finire

Pierpaolo Pretelli, durante un’intervista in tv, è scoppiato a piangere ed ha fatto importanti affermazioni.

Pierpaolo Pretelli è un personaggio televisivo di Maratea classe 1990. Figlio di Bruno e di Margherita, dopo il diploma al Liceo Scientifico si trasferisce a Roma dove, per mantenersi, lavora come cameriere e bagnino mentre frequenta l’Università. Nel 2013 arriva per lui il successo dopo essere stato scelto come primo Velino della storia di Striscia la Notizia in coppia con Elia Fongaro.

Poi lo troviamo nei panni di tentatore in Temptation Island Vip nel 2018 e corteggiatore di Teresa Langella in Uomini e Donne. Nel 2020 arriva secondo al Grande Fratello Vip, mentre nel 2021 partecipa a Tale e Quale Show. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato fidanzato con Ariadna Romero che l’ha reso padre di Leonardo (2017), mentre ora è felice al fianco di Giulia Salemi.

Le lacrime di Pierpaolo Pretelli in diretta tv

Durante un’intervista a Domenica In, Pierpaolo Pretelli si è lasciato andare alla commozione ed ha pianto dopo aver visto un video. A discapito di quanto si possa pensare, le sue non erano lacrime dovute alla tristezza, bensì alla felicità.

Il video, infatti, vedeva come protagonista la fidanzata Giulia Salemi ed il ragazzo vedendola sul piccolo schermo si è commosso ed ha affermato: “La amo, voglio un figlio da lei”. La modella di origine persiana ha affidato a Mara Venier parole d’amore per riferirle al suo fidanzato che, ovviamente, ha apprezzato e si è lasciato andare ad importanti confessioni.

“La amo, sto vivendo un momento magico e per questo devo tanto anche a lei. Giulia crede in me e mi dà quella benzina per realizzare i miei sogni. Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e Giulia è la mia grande donna. Spero di essere alla sua altezza”. Il loro è un amore nato in un contesto televisivo: loro stessi non pensavano che potesse diventare un sentimento così forte ed invece hanno iniziato a viversi con calma, giorno dopo giorno, ed ora sono innamorati come non mai.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti per un figlio?

Pierpaolo Pretelli è già papà di Leonardo ed è pronto per regalargli un fratellino o una sorellina. Tanto che, in diretta tv, ha chiesto alla sua Giulia Salemi se è pronta per renderlo nuovamente padre.

Emozioni e complicità li contraddistinguono da sempre tanto che c’è chi non ha dubbi e pensa che durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show, Pretelli chiederà alla Salemi di sposarlo. Sarà davvero così?