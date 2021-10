Ricordate Luca Calvani? Da Uomini e Donne all’Isola dei Famosi: ecco com’è diventato

Luca Calvani è passato da Uomini e Donne all’Isola dei Famosi: ora che fine avrà fatto dopo tanti anni? Scopriamolo insieme

Un vero e proprio protagonista dei primi anni 2000, con la vittoria, anche inaspettata, della quarta edizione de L’Isola dei Famosi nel lontano 2006. Luca Calvani possiamo dire con tranquillità come poteva sembrare il nuovo volto noto e conosciuto del panorama televisivo italiano.

Il futuro però è stato totalmente diverso per lui che ha avuto la possibilità di vivere per ben due mesi sull’isola di Cayo Cochinos, in Honduras. Il tutto quando il programma era ancora di ‘proprietà’ della Rai. Ecco quindi che Luca Calvani raggiunse l’apice del suo successo, così che l’attore e conduttore televisivo si è ritagliato uno spazio importantissimo tra i protagonisti della televisione italiana.

Ecco che fine ha fatto Luca Calvani

Per lui inoltre c’è da sottolineare anche l’esordio dal punto di vista del mondo della recitazione, con dei ruoli interpretati all’interno della serie televisiva Distretto di Polizia. Ecco quindi che tocca poi ad Al momento giusto e infine Le fate ignoranti di Ozpetek.

Senza dimenticare la sua apparizione in due episodi della serie Carabinieri 4 in onda su Canale 5. Da sottolineare poi la partecipazione a Cotti e Mangiati. Un volto quindi divenuto noto fino a quando ha ‘perso popolarità‘. Andiamo a scoprire quindi cosa gli è accaduto nel corso degli anni, e soprattutto che fine ha fatto quindici anni dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi.

Per lui un presente davvero particolare

La carriera di Luca Calvani è stato uno sprint negli anni appena successivi, tanto che ha avuto anche una parte nella fiction tutta italiana e di rilievo Un Posto al Sole. Altro riconoscimento lo si può trovare nella partecipazione all’interno del film ‘To Rome With Love’ di Woody Allen!

Un aspetto che spesso e volentieri si tende a dimenticare è che Luca è stato anche un modello. Infatti oltre ad essere stato alla guida del programma targato Rai Uno, Camera con Vista, ha avuto la possibilità di essere testimonial Peugeot insieme a Melissa Satta. Durante gli ultimi 12 mesi, ha deciso di lavorare per Sky come inviato durante il format Ogni Mattina, dove è stato al fianco di Adriana Volpe.

Come si può notare nello scatto sopra allegato, per lui ci sono stati tanti cambiamenti, ma è rimasto il fascino dell’uomo dello spettacolo, pronto a sorprendere sempre ed in ogni ambito.