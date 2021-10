Da piccolo amava i peluche, oggi è il re dei talent show: ecco di chi si tratta

Un bambino che da piccolo amava i peluche e che soprattutto negli anni ha fatto carriera: oggi è il re dei talent show, ecco chi è.

Un bambino con un peluche che sembra meravigliare tutti nel corso degli anni, grazie ad una professionalità unica. Sapete di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme. Un vero e proprio re dei talent show, tant’è che è riuscito nel corso degli anni a divenire un protagonista della televisione italiana, in particolar modo della rete Mediaset.

Oltre al ruolo come personaggio televisivo, è riuscito nel passato ad intraprendere la strada come produttore discografico e disc jockey. Mentre ancora oggi riesce a portare avanti un programma radiofonico. Figlio di Luciana Coi, ragazza madre milanese, ed il celebre conduttore Davide Mengacci. Avete scoperto finalmente di chi stiamo parlando in questo momento?

Un bambino prodigio

Una storia particolare dietro la sua vita, infatti il bambino in foto ha scoperto di essere figlio d’arte unicamente a 30 anni. Infatti, la propria madre ha rivelato al figlio l’identità del padre unicamente in età adulta, quando credeva di poter morire di tumore. Era la notte di Natale e durante un programma dove era protagonista proprio Mengacci, ha detto la verità al piccolo.

Si tratta di Rudy Zerbi, con il conduttore che ha incontrato il padre nel 2012 durante un intervento di Mara Carfagna durante La domenica del villaggio. Inoltre, Rudy ha preso il cognome dal primo marito della mamma, mentre è stato cresciuto dal secondo compagno, Giorgio Ciana.

Ormai è divenuto il re dei talent

Nella fotografia in copertina si può notare Rudy con dei riccioli, con una chioma che però lo ha abbandonato ben presto. Dal punto di vista della vita personale, Zerbi ha 4 figli, da ben 3 diverse compagne. Per lui una carriera florida, e partita da lontano.

Infatti, ripetiamo come abbia preso il posto di produttore discografico nel passato, portando avanti la passione per la musica. Inoltre, partito come dj, ha avuto l’opportunità di lavorare all’interno della Sony Music. Un percorso concluso non troppo presto, con Maria de Filippi che ha scelto proprio Rudy come insegnante all’interno della propria produzione Amici. Senza dimenticare poi la partecipazione a talent di estremo successo come ad esempio Tú sí que vales, un talent show serale in onda il sabato in prima serata su Canale 5. Amatissimo dal pubblico italiano, è riuscito nell’obiettivo di catalizzare su di sé l’attenzione del pubblico italiano, che ha imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo.